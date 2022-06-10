Чорноморський флот РФ націлив на Україну 40 крилатих ракет, — командування "Південь" (відео)

ЗС РФ, за словами представниці командування Наталії Гуменюк, також намагаються зміцнитися на острові Зміїний, розмістивши на його території засоби ППО, ЗРК та реактивну артилерію.

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Чорноморський флот РФ з акваторії Чорного моря націлив на українські міста 40 крилатих ракет. Цю інформацію озвучила голова пресцентру сил охорони й оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, у Чорному морі на постійній основі базуються чотири російські надводні носії крилатих ракет. Крім цього, нещодавно в акваторію зайшов ще один підводний човен, який також має ракетне озброєння.

"Зараз 40 крилатих ракет націлені на територію України — це два підводні човни та чотири надводні носії ракет. Крім того, зараз на чергуванні в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, решта тримається ближче до пунктів базування в окупованому Криму. Але вони також можуть готовності", — заявила Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Представниця ОК "Південь" також заявила, що ЗС РФ намагається зміцнитися на острові Зміїний, створивши на його території гарнізон. Командування має інформацію про те, що на його території розміщені засоби протиповітряної оборони для захисту кораблів, ЗРК та реактивні системи залпового вогню.

"Ймовірно, вони готуються забезпечувати якісь свої дії у найближчому майбутньому", — додала Гуменюк у спілкуванні із журналістами.

[ + – ] На Україну націлено 40 крилатих ракет Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, 9 червня військова адміністрація Одеської області попереджала про високу загрозу нанесення ЗС РФ ракетних ударів по Одесі та Миколаєву. За словами спікера ОВА Сергія Братчука, біля українського узбережжя дислокується угруповання Чорноморського флоту, на озброєнні якого стоять ракети типу "Калібр".

Також повідомлялося, що ЗС РФ можуть здійснити ракетні удари по урядовому кварталі в центрі Києва.