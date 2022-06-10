Ціллю російських ударів по Києву може стати урядовий квартал, — Монастирський

За словами глави МВС, столиця може стати ціллю для російських ракет так само, як і будь-яке інше українське місто.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не заперечує, що Росія може завдати ракетного удару по історичному центру Києва й урядовому кварталу. Про це він повідомив в інтерв'ю AFP.

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Монастирський заявив, що ракетний удар Росії може статися будь-якої миті, а цілями може стати українська столиця так само, як і будь-яке інше місто в Україні. Потенційними цілями російських ракет може бути урядовий квартал та історичний центр.

Також він зазначив, що наразі загрози повторного наступу військ РФ на Київ немає, на кордоні не фіксують зосередження ворожих сил. Однак, такий сценарій не можна заперечувати.

"Триває серйозна підготовка — підготовка лінії оборони, підготовка військ, які залишаться у Києві та за містом", — розповів Монастирський.

Нагадаємо, в Києві планують відновити зруйнований ракетою житловий будинок до осені. Для цього доведеться розібрати верхні поверхи будівлі, а потім їх відбудувати.

Раніше повідомлялося, що 15-річний підліток навів своїм дроном українську артилерію на колону російської бронетехніки, коли вони йшли на Київ.