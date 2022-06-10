Целью российских ударов по Киеву может стать правительственный квартал, — Монастырский

По словам главы МВД, столица может стать целью для российских ракет ровно также, как и любой другой украинский город.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что Россия может нанести ракетный удар по историческому центру Киева и правительственному кварталу. Об этом он сообщил в интервью AFP.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Монастырский заявил, что ракетный удар России может произойти в любой момент, а целями может стать украинская столица ровно, как и любой другой город в Украине. Потенциальными целями российских ракет может быть правительственный квартал и исторический центр.

Также он отметил, что сейчас угрозы повторного наступления войск РФ на Киев нет, на границе не фиксируют сосредоточения вражеских сил. Однако такой сценарий нельзя исключать.

"Идет серьезная подготовка — подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и за городом", — рассказал Монастырский.

Напомним, в Киеве планируют восстановить разрушенный ракетой жилой дом к осени. Для этого придется разобрать верхние этажи здания, а затем их заново отстроить.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток навел своим дроном украинскую артиллерию на колонну российской бронетехники, когда они двигались на Киев.