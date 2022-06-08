15-летний подросток навел своим дроном артиллерию ВСУ на колонну ВС РФ, — The Telegraph

Андрей Покраса обнаружил одну из самых больших колонн техники, которая двигалась по Житомирской трассе на Киев. Координаты и фото российских войск он передал в ВСУ, а они накрыли ее артиллерийским ударом.

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15-летний подросток Андрей Покраса навел на российские войска украинскую артиллерию при помощи своего дрона. Об этом сообщает The Telgraph.

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Андрей Покраса обнаружил через свой дрон колонну военных машин. Его позвали на помощь зная, что у него есть опыт владения дронами. После обнаружения вражеской техники, мальчик сообщил координаты колонны украинским военным. ВСУ смогли ее уничтожить.

Как заявил ветеран ВСУ, блогер и руководитель A.Drones Юрий Касьянов, Покраса был единственным с опытом работы с беспилотниками. Поэтому силы обороны пришли к нему, потому что были нужны GPS-координаты колонны.

"Он настоящий герой. Герой Украины", — заявил Касьянов.

Как стало известно позднее, это была одна из самых больших колонн, которые двигались по Житомирской трассе. Ее удалось обнаружить среди ночи так как один из грузовиков в конвое слишком долго держал включенными фары.

"Я дал им координаты и фотографии, и после этого они нацелились на это место. Мне нужно было более конкретно согласовать, где они должны стрелять из артиллерии", — рассказал свою задачу подросток.

Он также добавил, что испытал страх, когда увидел столь большую колонну технику. Однако Андрей был полон решимости не позволить войскам РФ зайти в Киев. Украинские военные остановили колонну возле Березовки, что в 40 км от Киева.

Журналисты отмечают, что правдивость истории подтвердил Юрий Касьянов и родители мальчика.

Потребительские дроны широко использовались во время российского вторжения для документирования доказательств военных преступлений и передвижения войск. Такие изображения оставляют России мало мест, где можно спрятаться, поскольку они широко распространяются в социальных сетях и среди украинских сил.

Напомним, 27 февраля бои шли в Ирпене, а к Киеву продвигалась особо опасная колонна армии РФ.