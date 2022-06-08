15-летний подросток навел своим дроном артиллерию ВСУ на колонну ВС РФ, — The Telegraph
Андрей Покраса обнаружил одну из самых больших колонн техники, которая двигалась по Житомирской трассе на Киев. Координаты и фото российских войск он передал в ВСУ, а они накрыли ее артиллерийским ударом.
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15-летний подросток Андрей Покраса навел на российские войска украинскую артиллерию при помощи своего дрона. Об этом сообщает The Telgraph.
Андрей Покраса обнаружил через свой дрон колонну военных машин. Его позвали на помощь зная, что у него есть опыт владения дронами. После обнаружения вражеской техники, мальчик сообщил координаты колонны украинским военным. ВСУ смогли ее уничтожить.
Как заявил ветеран ВСУ, блогер и руководитель A.Drones Юрий Касьянов, Покраса был единственным с опытом работы с беспилотниками. Поэтому силы обороны пришли к нему, потому что были нужны GPS-координаты колонны.
"Он настоящий герой. Герой Украины", — заявил Касьянов.
Как стало известно позднее, это была одна из самых больших колонн, которые двигались по Житомирской трассе. Ее удалось обнаружить среди ночи так как один из грузовиков в конвое слишком долго держал включенными фары.
"Я дал им координаты и фотографии, и после этого они нацелились на это место. Мне нужно было более конкретно согласовать, где они должны стрелять из артиллерии", — рассказал свою задачу подросток.
Он также добавил, что испытал страх, когда увидел столь большую колонну технику. Однако Андрей был полон решимости не позволить войскам РФ зайти в Киев. Украинские военные остановили колонну возле Березовки, что в 40 км от Киева.
Журналисты отмечают, что правдивость истории подтвердил Юрий Касьянов и родители мальчика.
Потребительские дроны широко использовались во время российского вторжения для документирования доказательств военных преступлений и передвижения войск. Такие изображения оставляют России мало мест, где можно спрятаться, поскольку они широко распространяются в социальных сетях и среди украинских сил.
Напомним, 27 февраля бои шли в Ирпене, а к Киеву продвигалась особо опасная колонна армии РФ.