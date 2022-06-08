15-річний підліток навів своїм дроном артилерію ЗСУ на колону ЗС РФ, — The Telegraph

Андрій Покраса виявив одну з найбільших колон техніки, яка рухалася Житомирською трасою на Київ. Координати та фото російських військ він передав до ЗСУ, а вони накрили її артилерійським ударом.

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15-річний підліток Андрій Покраса навів на російські війська українську артилерію за допомогою свого дрона. Про це повідомляє The Telgraph.

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Андрій Покраса виявив через свій дрон колону військових машин. Його покликали на допомогу знаючи, що він має досвід володіння дронами. Після виявлення ворожої техніки хлопчик повідомив координати колони українським військовим. ЗСУ змогли її знищити.

Як заявив ветеран ЗСУ, блогер і керівник A.Drones Юрій Касьянов, Покраса був єдиним із досвідом роботи з безпілотниками. Тому сили оборони прийшли до нього, бо потрібні були GPS-координати колони.

"Він справжній герой. Герой України", — заявив Касьянов.

Як стало відомо пізніше, це була одна з найбільших колон, що рухалися Житомирською трасою. Її вдалося виявити серед ночі через те, що одна з вантажівок у конвої занадто довго тримала увімкненими фари.

"Я дав їм координати та фотографії, і після цього вони націлилися на це місце. Мені потрібно було конкретніше узгодити, де вони мають стріляти з артилерії", — розповів своє завдання підліток.

Він також додав, що відчув страх, коли побачив настільки велику колону техніку. Проте Андрій був сповнений рішучості не дозволити військам РФ зайти до Києва. Українські військові зупинили колону біля Березівки, що за 40 км від Києва.

Журналісти зазначають, що правдивість історії підтвердив Юрій Касьянов та батьки хлопчика.

Споживчі дрони широко використовували під час російського вторгнення для документування доказів воєнних злочинів та пересування військ. Такі зображення залишають Росії мало місць, де можна сховатися, оскільки вони широко поширюються в соціальних мережах та серед українських сил.

Нагадаємо, 27 лютого бої йшли в Ірпені, а до Києва просувалась особливо небезпечна колона армії РФ.