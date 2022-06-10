Черноморский флот РФ нацелил на Украину 40 крылатых ракет, — командование "Юг" (видео)

ВС РФ, по словам представителя командования Натальи Гуменюк, также пытаются укрепиться на острове Змеиный, разместив на его территории средства ПВО, ЗРК и реактивную артиллерию.

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Черноморский флот РФ из акватории Черного моря нацелил на украинские города 40 крылатых ракет. Эту информацию озвучила глава пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в Черном море на постоянной основе базируются четыре российских надводных носителя крылатых ракет. Кроме этого, недавно в акваторию зашла еще одна подлодная лодка, которая также имеет ракетное вооружение.

"Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на территорию Украины — это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму. Но они также в состоянии готовности", — заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Представитель ОК "Юг" также заявила, что ВС РФ пытаются укрепиться на острове Змеиный, создав на его территории гарнизон. Командование владеет информацией о том, что на его территории размещены средства противовоздушной обороны для защиты кораблей, ЗРК и реактивные системы залпового огня.

"Вероятно, они готовятся обеспечивать какие-то свои действия в ближайшем будущем", — добавила Гуменюк в общении с журналистами.

[ + – ] На Украину нацелены 40 крылатых ракет Черноморского флота РФ

Напомним, 9 июня военная администрация Одесской области предупреждала о высокой угрозе нанесения ВС РФ ракетных ударов по Одессе и Николаеву. По словам спикера ОВА Сергея Братчука, возле украинского побережья дислоцируется группировка Черноморского флота, на вооружении которой стоят ракеты типа "Калибр".

Также сообщалось, что ВС РФ могут осуществить ракетные удары по правительственному кварталу в центре Киева.