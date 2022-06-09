Для Одеси та Миколаєва зросла загроза ракетних ударів із моря, — військова адміністрація

За словами спікера ОВА Сергія Братчука, біля берегів України дислокується угруповання ЧМФ РФ із "Калібрами", а в Одеській області щодня затримують можливих диверсантів.

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За останню добу зросла загроза масованих ударів з акваторії Чорного моря для Миколаєва й Одеси. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, останніми днями окупаційні війська для обстрілів українських територій задіяли стратегічну авіацію, яка вилітала з території Росії. Але зараз зберігається висока загроза здійснення ракетних ударів по містах саме з акваторії Чорного моря.

Братчук попереджає, що біля берегів України дислокується угруповання Чорноморського флоту, у складі якого є підводні човни, оснащені крилатими ракетами типу "Калібр".

"Ось саме звідси йде загроза не лише для Одеської області, а й для наших сусідніх областей, насамперед Миколаївської", — продовжив спікер ОВА та додав, що в регіоні щодня затримують громадян, які можуть брати участь в антиукраїнській і диверсійній діяльності на користь ЗС РФ.

Братчук також розкритикував пропозицію політичного керівництва Росії щодо розмінування берегів біля Одеси для "гуманітарної місії" та вивезення українського зерна з портів. За словами спікера ОВА, у разі проведення подібної операції російські кораблі з бойовим десантом одразу зайдуть в акваторію обласного центру.

"Усі це розуміють і вище керівництво також. Тому жодного розмінування бути не може", — резюмував Братчук в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, наприкінці травня мер Одеси Геннадій Труханов анонсував демонтаж блокпостів і фортифікаційних споруд на вулицях обласного центру. За його словами, це необхідно для того, щоб малий і середній бізнес відновив свою роботу в умовах воєнного стану. Труханов також запевнив, що демонтаж блокпостів передбачає новий етап оборони Одеси від ЗС РФ.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як Одеса з пляжами й обстрілами ЗС РФ поєднує у собі дві реальності воєнного часу.