ВС РФ не удается продвигаться в Северодонецке, идут уличные бои — разведка Британии

По данным Минобороны Британии, как со стороны противника, так и со стороны украинских военных, вероятно, большое количество жертв в боях за город. Также оккупанты применяют артиллерию и авиацию, чтобы пробить оборону ВСУ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российским войскам не удается продвигаться на юг Северодонецка Луганской области, в городе до сих пор продолжаются уличные бои. Однако как со стороны российских военных, так и со стороны украинской армии, вероятно, большое количество жертв. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Минобороны Британии отмечают, что Россия массово обстреливает позиции украинских военных с помощью артиллерии и авиации с целью завалить оборону ВСУ.

В то же время у РФ не хватает современных высокоточных ракет. Поэтому российские войска используют старые и неэффективные снаряды, которые приводят к большим разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Известно, что с апреля российские средние бомбардировщики запускали десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 60-х годов прошлого столетия по наземным целям.

"Эти 5,5-тонные ракеты в первую очередь предназначались для уничтожения авианосцев с использованием ядерной боеголовки. Когда они используются для наземного нападения, то они очень неточные, поэтому могут нанести значительный побочный ущерб и привести к жертвам среди гражданского населения", — сказано в сообщении.

Кроме того, британские разведчики считают, что украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает тактическую авиацию РФ от нанесения ударов по большей части территории Украины.

Все важные новости первыми публикуются в нашем Telegram-канале "Быстрый Фокус". Подписывайтесь и будьте в курсе событий раньше всех!

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что спустя 3 месяца полномасштабного вторжения у России исчерпались запасы ракет на 60%. Кроме того, быстро производить их в РФ больше не могут из-за санкций, поэтому вражеские войска применяют ракеты старого образца.

10 июня командование "Юг" отмечало, что Черноморский флот РФ нацелил на Украину 40 крылатых ракет. ВСУ рассказали, что в Черном море на постоянной основе базируются четыре российских надводных носителя крылатых ракет.