ВСУ контролируют треть Северодонецка, но им нечем защищаться от бомбежек — мэр города

По словам Александра Стрюка, в городе продолжаются ожесточенные бои, но украинские солдаты держат оборону. Сейчас главная проблема — постоянные бомбардировки, поэтому ВСУ нуждается в дальнобойной артиллерии и системах ПВО.

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В Северодонецке идут ожесточенные уличные бои, однако ВСУ продолжают контролировать треть города. Об этом в комментарии ВВС рассказал глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

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"Построена линия обороны, и в близлежащих жилых кварталах идут бои. Проводятся военные операции, пытаются оттеснить [россиян]", — сказал он.

Стрюк подчеркнул, что главная проблема украинской армии — массированные бомбардировки, от которых нечем защищаться. Чтобы давать эффективный отпор оккупантам, ВСУ необходимы дальнобойная артиллерия и системы ПВО.

По словам мэра, российские войска обстреливают из тяжелой артиллерии и с воздуха жилые кварталы и химический завод "Азот". 10 июня в результате обстрела взорвались цех обработки аммиака и склад с отработанными химикатами, которые горят уже сутки.

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Британская разведка сообщила 11 июня, что российским войскам не удается продвигаться на юг Северодонецка, в городе продолжаются уличные бои, которые влекут за собой большое количество жертв как со стороны российских оккупантов, так и со стороны украинской армии.

Сегодня руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что 12 июня — в день России — в области ожидают увеличение интенсивности обстрелов в разы. Также Гайдай подчеркнул, что распространяемая боевиками т.н. "ЛНР" информация о блокировании украинских защитников на химзаводе "Азот" не соответствует действительности.

Напомним, ранее в комментарии Фокусу военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему россияне так настойчиво пытаются захватить Северодонецк. Он отметил, что с военной точки зрения город не имеет важного значения, однако оккупация всей Луганской области позволит России заявить о большой победе и взять паузу, чтобы подготовиться к наступлению на других направлениях.