Війська РФ ідуть на Слов'янськ і планують оточити Лисичанськ, — ISW

За словами американських аналітиків, ЗС РФ намагалися захопити кілька населених пунктів від Ізюма до Слов'янська. Заплановано й прорив у районі Тошківки чи Попасної.

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Аналітичний центр Інститут вивчення війни представив своє бачення того, що відбувається на сході України. ЗС РФ знову намагалися просунутися від Ізюма в бік Слов'янська. Також мали місце безуспішні спроби наступу на населені пункти Довгеньке, Долина та Мазанівка, що розташовані між Ізюмом і Слов'янськом. Про це повідомляється у зведенні ISW.

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Імовірно, росіяни продовжать штурмові операції в районі траси Лисичанськ-Бахмут, щоби взяти Лисичанськ в оточення. Були спроби захоплення Врубівки та Миколаївки — сів поблизу критично важливої дороги Лисичанськ-Бахмут.

[ + – ] Інститут вивчення війни карта: росіяни продовжать штурмові операції в районі траси Лисичанськ-Бахмут

Сєвєродонецьк

У Сєвєродонецьку російські війська можуть спробувати взяти угруповання ЗСУ в оточення, відрізавши можливості української армії для відступу. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗС РФ зруйнували два мости над Сіверським Дінцем, який з'єднує Сєвєродонецьк і Лисичанськ, і намагаються знищити третій.

[ + – ] Інститут вивчення війни карта: спроби просування від Ізюма в бік Слов'янська

Попасна

Угруповання ЗС РФ, може спробувати здійснити прорив зі своїх позицій або в районі Тошківки, або Попасної на північ, щоб взяти в оточення Лисичанськ або атакувати його із західного берега Сіверського Дінця. У такому разі не знадобиться захоплювати мости або вести додаткові бойові зіткнення. Російська армія зробила чергову атаку на Тошківку, яка все ж таки не увінчалася успіхом. Імовірно, це було зроблено в межах повторного наступу на північ у бік Лисичанська.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська перейдуть до початку наступу на Слов'янськ. На це вказують бойові дії біля Ізюма, де росіяни мають намір взяти під контроль більше української території.