ЗС РФ почнуть наступ на Слов'янськ і Сіверськ, — ISW (фото)

Про плани російської армії, за словами аналітиків, розпочати наступ на Слов'янськ свідчать бойові дії біля Ізюма, де ЗС РФ намагаються просунутися вглиб української території.

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ЗС РФ продовжать штурмувати Сєвєродонецьк, промислова зона якого перебуває під контролем української армії, а також розпочнуть наступальні операції в районі Слов'янська та Сіверська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 11 червня.

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Аналітики у своєму документі послалися на заяву Головного управління розвідки Міноборони України про те, що Росія має намір вести активні бойові дії щонайменше до жовтня 2022 року. До того ж, ГУР вважає, що окупаційні війська активно коригують свої військові цілі, виправляючи початкові прорахунки після повномасштабного вторгнення.

ISW припускає, що ЗС РФ продовжать штурмувати прифронтовий Сєвєродонецьк, частина якого перебуває під контролем України. Залежно від успіху на Сєвєродонецькому плацдармі, російські війська можуть розпочати наступальні операції на Слов'янськ і Сіверськ Донецької області.

У звіті Інституту йдеться, що ЗС РФ відновили спроби перерізати автомобільне сполучення Т1303 Гірське-Лисичанськ, а також здійснили безуспішні штурми українських міст, які розташовані вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Про плани російської армії розпочати наступ на Слов'янськ також свідчать активні бойові дії у районі окупованого Ізюма, де загарбники намагаються просунутися углиб території.

"Російські сили можуть спробувати відрізати українське угруповання в Сіверську та провести дрібніше оточення замість наступу на Слов'янськ. Геолокаційні знімки також показали, що російські сили побудували новий міст уздовж російських наземних ліній комунікацій до Ізюма на південному сході Харківської області, що також може свідчити про те, що російські сили продовжать посилювати наступальні операції в районі Слов'янська та Сіверська", — йдеться у звіті ISW.

[ + – ] ЗС РФ можуть почати наступ на Слов'янськ і Сіверськ [ + – ] ЗС РФ можуть почати наступ на Слов'янськ і Сіверськ

Нагадаємо, раніше розвідка Великобританії повідомляла, що штурм Сєвєродонецька не приносить росіянам успіху. У прифронтовому місті продовжуються запеклі вуличні бої, а частина населеного пункту, незважаючи на настання ЗС РФ, залишається під контролем ЗСУ.

Генштаб ЗСУ також попереджав, що ЗС РФ готують масштабний наступ на Слов'янськ із двох напрямків.