ВС РФ начнут наступление на Славянск и Северск, — ISW (фото)

О планах российской армии, по словам аналитиков, начать наступление на Славянск свидетельствуют боевые действия возле Изюма, где ВС РФ пытаются продвинуться вглубь украинской территории.

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ВС РФ продолжат штурмовать Северодонецк, промышленная зона которого находится под контролем украинской армии, а также начнут наступательные операции в районе Славянска и Северска. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 11 июня.

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Аналитики в своем документе сослались на заявление Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что Россия намерена вести активные боевые действия как минимум до октября 2022 года. Более того, ГУР считает, что оккупационные войска активно корректируют свои военные цели, исправляя начальные просчеты после полномасштабного вторжения.

ISW предполагает, что ВС РФ продолжат штурмовать прифронтовой Северодонецк, часть которого находится под контролем Украины. В зависимости от успеха на Северодонецком плацдарме, российские войска могут начать наступательные операции на Славянск и Северск Донецкой области.

В отчете Института говорится, что ВС РФ возобновили попытки перерезать автомобильное сообщение Т1303 Горское-Лисичанск , а также предприняли безуспешные штурмы украинских городов, которые расположены вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

О планах российской армии начать наступление на Славянск также свидетельствуют активные боевые действия в районе оккупированного Изюма, где захватчики пытаются продвинуться вглубь территории.

"Российские силы могут попытаться отрезать украинскую группировку в Северске и провести более мелкое окружение вместо наступления на Славянск. Геолокационные снимки также показали, что российские силы построили новый мост вдоль российских наземных линий коммуникаций к Изюму на юго-востоке Харьковской области, что также может свидетельствовать о том, что российские силы продолжат усиливать наступательные операции в районе Славянска и Северска", — говорится в отчете ISW.

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Напомним, ранее разведка Великобритании сообщала, что штурм Северодонецка не приносит россиянам успеха. В прифронтовом городе продолжаются ожесточенные уличные бои, а часть населенного пункта, несмотря на наступление ВС РФ, остается под контролем ВСУ.

Генштаб ВСУ также предупреждал, что ВС РФ готовят масштабное наступление на Славянск с двух направлений.