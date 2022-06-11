ВС РФ готовят наступление на Славянск с двух направлений, штурмуют Северодонецк, — Генштаб

По данным украинских военных, на Северодонецком направлении оккупанты добились успехов в продвижении, а также пытались сковать ВСУ на 4 направлениях с помощью авиации и артиллерии.

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Российская армия готовит наступление на Славянск Донецкой области с нескольких направлениях. А на Северодонецком направлении оккупанты начали наступление в сторону поселков Новоташковское-Орехово, где у них есть частичный успех в продвижении. Всего за сутки было отбито 14 вражеских атак. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении российские войска интенсивно готовятся к наступлению на Славянск. Оккупанты ведут штурм в направлении Пасика-Богородичное, где успешно продвигаются. Военные РФ пытались закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

В ведомстве рассказали, что на Лиманском направлении армия РФ ведет перегруппировку своих войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Их цель — начать наступление на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают вести наступление и ведут штурм в сторону поселков Новоташковское-Орехово, где им удалось продвинуться. ВС РФ закрепляются на северной окраине Орехового и продолжают штурмовать Северодонецк.

По информации Генштаба, на 4 направлениях линии фронта Российские войска применяют авиацию и артиллерию с целью сковать украинских военных и не позволить перебросить резервы на других участках военных действий. Это Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления.

Ситуация на других участках

На Северском направлении противник продолжает удерживать около трех батальонно-тактических групп (БТГ) из состава подразделений Западного военного округа возле российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Цель россиян — не допустить переброску украинских войск на другие угрожающие им направления. Также оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии в Сумской области.

На Харьковском направлении украинские войска продолжают контрнаступления, а россияне сосредоточились на удержании обороны и пытаются не допустить продвижение украинских бойцов к государственной границе.

На Южнобужском направлении ВС РФ также сосредоточились на позиционной обороне своих позиций. Они продолжают сооружать оборонительные рубежи и пытаются усовершенствовать фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны. Также отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Ситуация на белорусской границе

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов войск Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Также сохраняется угроза ракетных ударов по Украине из белорусской территории.

Продлены сроки:

до 18 июня проведение проверки боевой готовности ВС Беларуси;

до 8 июля закрытие воздушного пространства над южной частью Беларуси.

Потери ВС РФ

За прошедшие сутки российская армия потеряла четыре танка, две артиллерийских системы, 11 бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад боеприпасов россиян. Также были сбиты четыре беспилотника "Орлан-10".

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Напомним, 10 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что ВС РФ назначили новую дату захвата Северодонецка. По его словам, "следующая дата позора рашистов" намечена на 22 июня.

В ГУР рассказали, что на данном этапе Украина проигрывает войну артиллерией. По словам украинского разведчика Вадима Скибицкого, у россиян в 10-15 раз больше артиллерийских установок. Кроме того, у украинских бойцов заканчиваются боеприпасы к артиллерии.