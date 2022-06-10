"Следующая дата позора — 22 июня": россияне назначили новый срок для захвата Северодонецка

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты "облажались", не выполнив к 10 июня задание взять под контроль областной центр и трассу Лисичанск — Бахмут.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сегодня, 10 июня, у российских войск закончился дедлайн, к которому они должны были оккупировать Северодонецк, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, "следующая дата позора рашистов" намечена на 22 июня.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"10 июня — одна из "сакральных" дат для россиян, чтобы захватить, полностью оккупировать Северодонецк и отчитаться карлику о том, что они выполнили задание. Но ничего не вышло, — подчеркнул Гайдай. — Другая задача, которую они с успехом провалили, — это контроль трассы Лисичанск — Бахмут. Они не контролируют трассу. Да, они ее обстреливают и проезд по трассе крайне небезопасен. Но контроля трассы со стороны россиян нет".

По словам главы ОВА, обстановка в области остается напряженной, оккупанты обстреливают все населенные пункты Горской громады, Лисичанск, уничтожают дома.

Эвакуация гражданского населения из Северодонецка невозможна, людей эвакуируют только из Лисичанска и Горской громады.

"И то, так тихо, без особого афиширования, потому что как только враг узнает, что мы открыли в определенном месте гуманитарный центр, либо у нас есть работающая больница, либо мы проводим эвакуацию местного населения, туда сразу начинает прилетать", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, 5 июня глава Луганской ОВА заявил, что перед российской армией поставлена задача до 10 числа захватить Северодонецк или трассу Лисичанск — Бахмут.

Спустя три дня Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты бросили все резервы — и технику, и людей, чтобы уложиться в срок. Поэтому ожидалось увеличение интенсивности обстрелов и бомбардировок Северодонецка и Лисичанска, а также масштабное наступление россиян на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Гайдай также предполагал, что российские войска вновь попытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы организовать плацдарм для дальнейшего наступления.