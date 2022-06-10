"Следующая дата позора — 22 июня": россияне назначили новый срок для захвата Северодонецка
По словам главы ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты "облажались", не выполнив к 10 июня задание взять под контроль областной центр и трассу Лисичанск — Бахмут.
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Сегодня, 10 июня, у российских войск закончился дедлайн, к которому они должны были оккупировать Северодонецк, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, "следующая дата позора рашистов" намечена на 22 июня.
"10 июня — одна из "сакральных" дат для россиян, чтобы захватить, полностью оккупировать Северодонецк и отчитаться карлику о том, что они выполнили задание. Но ничего не вышло, — подчеркнул Гайдай. — Другая задача, которую они с успехом провалили, — это контроль трассы Лисичанск — Бахмут. Они не контролируют трассу. Да, они ее обстреливают и проезд по трассе крайне небезопасен. Но контроля трассы со стороны россиян нет".
По словам главы ОВА, обстановка в области остается напряженной, оккупанты обстреливают все населенные пункты Горской громады, Лисичанск, уничтожают дома.
Эвакуация гражданского населения из Северодонецка невозможна, людей эвакуируют только из Лисичанска и Горской громады.
"И то, так тихо, без особого афиширования, потому что как только враг узнает, что мы открыли в определенном месте гуманитарный центр, либо у нас есть работающая больница, либо мы проводим эвакуацию местного населения, туда сразу начинает прилетать", — подчеркнул Сергей Гайдай.
Напомним, 5 июня глава Луганской ОВА заявил, что перед российской армией поставлена задача до 10 числа захватить Северодонецк или трассу Лисичанск — Бахмут.
Спустя три дня Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты бросили все резервы — и технику, и людей, чтобы уложиться в срок. Поэтому ожидалось увеличение интенсивности обстрелов и бомбардировок Северодонецка и Лисичанска, а также масштабное наступление россиян на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Гайдай также предполагал, что российские войска вновь попытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы организовать плацдарм для дальнейшего наступления.