"Наступна дата ганьби — 22 червня": росіяни призначили новий термін для захоплення Сєвєродонецька
За словами голови ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти "облажалися", не виконавши до 10 червня завдання взяти під контроль обласний центр і трасу Лисичанськ — Бахмут.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Сьогодні, 10 червня, у російських військ закінчився дедлайн, до якого вони мали окупувати Сєвєродонецьк, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, "наступна дата ганьби рашистів" намічена на 22 червня.
"10 червня — одна із "сакральних" дат для росіян, щоб захопити, повністю окупувати Сєвєродонецьк і відзвітувати карлику про те, що вони виконали завдання. Але нічого не вийшло, — наголосив Гайдай. — Інше завдання, яке вони з успіхом провалили, — це контроль траси Лисичанськ — Бахмут. Вони не контролюють трасу. Так, вони її обстрілюють і проїзд трасою вкрай небезпечний. Але контролю траси з боку росіян немає".
За словами голови ОВА, ситуація в області залишається напруженою, окупанти обстрілюють усі населені пункти Гірської громади, Лисичанськ, знищують будинки.
Евакуація цивільного населення із Сєвєродонецька неможлива, людей евакуюють лише з Лисичанська та Гірської громади.
"І те, так тихо, без особливого афішування, бо щойно ворог дізнається, що ми відкрили у певному місці гуманітарний центр, або в нас є робоча лікарня, або ми проводимо евакуацію місцевого населення, туди одразу починає прилітати", — наголосив Сергій Гайдай.
Нагадаємо, 5 червня глава Луганської ОВА заявив, що перед російською армією поставлене завдання до 10 числа захопити Сєвєродонецьк або трасу Лисичанськ — Бахмут.
Через три дні Сергій Гайдай повідомив, що окупанти кинули всі резерви — і техніку, і людей, щоб укластися вчасно. Тому очікувалося збільшення інтенсивності обстрілів і бомбардувань Сєвєродонецька та Лисичанська, а також масштабний наступ росіян на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Гайдай також припускав, що російські війська знову спробують форсувати річку Сіверський Донець, щоб організувати плацдарм для подальшого наступу.