"Наступна дата ганьби — 22 червня": росіяни призначили новий термін для захоплення Сєвєродонецька

За словами голови ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти "облажалися", не виконавши до 10 червня завдання взяти під контроль обласний центр і трасу Лисичанськ — Бахмут.

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Сьогодні, 10 червня, у російських військ закінчився дедлайн, до якого вони мали окупувати Сєвєродонецьк, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, "наступна дата ганьби рашистів" намічена на 22 червня.

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"10 червня — одна із "сакральних" дат для росіян, щоб захопити, повністю окупувати Сєвєродонецьк і відзвітувати карлику про те, що вони виконали завдання. Але нічого не вийшло, — наголосив Гайдай. — Інше завдання, яке вони з успіхом провалили, — це контроль траси Лисичанськ — Бахмут. Вони не контролюють трасу. Так, вони її обстрілюють і проїзд трасою вкрай небезпечний. Але контролю траси з боку росіян немає".

За словами голови ОВА, ситуація в області залишається напруженою, окупанти обстрілюють усі населені пункти Гірської громади, Лисичанськ, знищують будинки.

Евакуація цивільного населення із Сєвєродонецька неможлива, людей евакуюють лише з Лисичанська та Гірської громади.

"І те, так тихо, без особливого афішування, бо щойно ворог дізнається, що ми відкрили у певному місці гуманітарний центр, або в нас є робоча лікарня, або ми проводимо евакуацію місцевого населення, туди одразу починає прилітати", — наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 5 червня глава Луганської ОВА заявив, що перед російською армією поставлене завдання до 10 числа захопити Сєвєродонецьк або трасу Лисичанськ — Бахмут.

Через три дні Сергій Гайдай повідомив, що окупанти кинули всі резерви — і техніку, і людей, щоб укластися вчасно. Тому очікувалося збільшення інтенсивності обстрілів і бомбардувань Сєвєродонецька та Лисичанська, а також масштабний наступ росіян на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Гайдай також припускав, що російські війська знову спробують форсувати річку Сіверський Донець, щоб організувати плацдарм для подальшого наступу.