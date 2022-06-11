ЗС РФ готують наступ на Слов'янськ із двох напрямків, штурмують Сєвєродонецьк, — Генштаб

За даними українських військових, на Сєверодонецькому напрямку окупанти досягли успіхів у просуванні, а також намагалися скувати ЗСУ на 4 напрямках за допомогою авіації та артилерії.

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Російська армія готує наступ на Слов'янськ Донецької області з кількох напрямків. А на Сєвєродонецькому напрямку окупанти розпочали наступ у бік селищ Новотошківське-Оріхове, де мають частковий успіх у просуванні. Усього за добу було відбито 14 ворожих атак. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Ситуація на Донеччині

На Слов'янському напрямку російські війська активно готуються до наступу на Слов'янськ. Окупанти ведуть штурм у напрямку Пасика-Богородичного, де успішно просуваються. Військові РФ намагалися закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

У відомстві розповіли, що на Лиманському напрямку армія РФ веде перегрупування своїх військ і поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Їхня мета — розпочати наступ на Слов'янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вести наступ і ведуть штурм у бік селищ Новотошківське-Оріхове, де їм вдалося просунутися. ЗС РФ закріплюються на північній околиці Оріхового і продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

За інформацією Генштабу, на 4 напрямках лінії фронту Російські війська застосовують авіацію та артилерію з метою скувати українських військових і не дозволити перекинути резерви на інших ділянках воєнних дій. Це Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрями.

Ситуація на інших ділянках

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати близько трьох батальйонно-тактичних груп (БТГ) зі складу підрозділів Західного військового округу біля російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Мета росіян — не допустити перекидання українських військ на інші загрозливі для них напрями. Також окупанти обстріляли позиції ЗСУ з артилерії на Сумщині.

На Харківському напрямку українські війська продовжують контрнаступ, а росіяни зосередилися на утриманні оборони та намагаються не допустити просування українських бійців до державного кордону.

На Південнобузькому напрямку ЗС РФ також зосередилися на позиційній обороні своїх позицій. Вони продовжують споруджувати оборонні рубежі і намагаються вдосконалити фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони. Також зазначено про укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал.

Ситуація на білоруському кордоні

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів військ Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Також зберігається загроза ракетних ударів по Україні із білоруської території.

Продовжено терміни:

до 18 червня проведення перевірки бойової готовності ЗС Білорусі;

до 8 липня закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі

Втрати ЗС РФ

Минулої доби російська армія втратила чотири танки, дві артилерійські системи, 11 броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки і склад боєприпасів росіян. Також було збито чотирьох безпілотників "Орлан-10".

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Нагадаємо, 10 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що ЗС РФ призначили нову дату захоплення Сєвєродонецька. За його словами, "наступна дата ганьби рашистів" намічена на 22 червня.

У ГУР розповіли, що на цьому етапі Україна програє війну артилерією. За словами українського розвідника Вадима Скибицького, у росіян у 10-15 разів більше артилерійських установок. Крім того, в українських бійців закінчують боєприпаси до артилерії.