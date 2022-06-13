Войска РФ идут на Славянск и планируют окружить Лисичанск, — ISW

По словам американских аналитиков, ВС РФ пытались захватить несколько населенных пунктов от Изюма к Славянску. Запланирован и прорыв в районе Тошковки или Попасной.

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Аналитический центр Институт по изучению войны представил свое видение происходящего на востоке Украины. ВС РФ вновь пытались продвинуться от Изюма в сторону Славянска. Также имели место безуспешные попытки наступления на населенные пункты Долгенькое, Долина и Мазановка, которые находятся между Изюмом и Славянском. Об этом сообщается в сводке ISW.

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Вероятно, россияне продолжат штурмовые операции в районе трассы Лисичанск-Бахмут, чтобы взять Лисичанск в окружение. Имели место попытки захвата Врубовки и Николаевки — сел вблизи критически важной дороги Лисичанск-Бахмут.

[ + – ] Институт изучения войны карта: россияне продолжат штурмовые операции в районе трассы Лисичанск-Бахмут.

Северодонецк

В Северодонецке российские войска могут попытаться взять группировку ВСУ в окружение, отрезав возможности украинской армии для отступления. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВС РФ разрушили два моста над Северским Донцом, который соединяет Северодонецк и Лисичанск, и пытаются уничтожить третий.

[ + – ] Институт изучения войны карта: попытки продвижения от Изюма в сторону Славянска.

Попасная

Группировка ВС РФ, может попытаться осуществить прорыв со своих позиций либо в районе Тошковки, либо Попасной к северу, с тем чтобы взять в окружение Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца. В таком случае не понадобится захватывать мосты или вести дополнительные боестолкновения. Российская армия предприняла очередную атаку на Тошковку, которая все же не увенчалась успехом. Вероятно, это было сделано в рамках повторного наступления на север, в сторону Лисичанска.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска перейдут к началу наступления на Славянск. На это указывают боевые действия возле Изюма, где россияне намереваются взять под контроль больше украинской территории.