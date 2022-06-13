Оккупанты вытеснили ВСУ из центра Северодонецка, — сводка Генштаба

Российские войска продолжают пытаться окружить украинские силы в районе Северодонецка и Лисичанска.

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Российские войска вытеснили украинские Вооруженные силы из центра Северодонецка Луганской области и проводили штурм на Славянском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 13 июня.

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Донбасс

Славянское направление — противник сконцентрировался на штурме Долины и Богородичного, попытки были безуспешны. Войска РФ произвели замену более 100 поврежденных машин;

Донецкое направление — российские военные пытаются окружить силы ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска, а также заблокировать путь снабжения украинских войск из Бахмута. Оккупанты продолжают восполнять потери. В направлении Кременной и Старобельска противник переместил более 80 единиц техники, в частности, артиллерийские системы;

Лиманское направление — активных боевых действий противник не вел, продолжил обстреливать позиции украинских войск в районе н.п. Маяки и Серебрянки — в 10 км от Славянска и 5 км от Северного соответственно;

Северодонецкое направление — противник с частичным успехом вел штурм при поддержке артиллерии, вытеснил украинские силы из центра Северодонецка, продолжаются боевые действия. Российская армия совершила артобстрел позиций ВСУ в районе Лисичанска, Северодонецка и Тошковки;

Бахмутское направление — ВСУ отбили штурм на направлениях Викторовка — Врубовка и Камышеваха — Врубовка. Российские войска возобновили наступление в районе Золотого, закрепляются по рубежу Роты — Мироновка. Безуспешно вели штурм по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Противник проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского;

Кураховское направление — российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в Красногоровке, что 15 км от Курахово;

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское направления — противник открывал огонь вдоль линии столкновения для того, чтобы помешать переброске резервов на другие направления.

Другие направления

Волынское, Полесское, Северское — ситуация существенно не изменилась, на последнем оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии и минометов в районе Хреновки Черниговской области;

Харьковское — российские войска сконцентрированы на позиционной обороне и недопущении продвижения украинских сил к границе. ВС РФ вели штурм в направлении Тернова — Избицкое, имел частичный успех и закрепился на северной окраине. Помимо этого противник дистанционно минировал возможные пути выдвижения украинских сил в районе Петровки, что в 20 км от Старого Салтова. Оккупанты вели разведку в районе Шестакового при помощи беспилотника;

Южнобужское — противник ведет позиционную обороны, основные усилия сконцентрировал на сохранении ранее оккупированных территорий, проводил инженерное оборудование позиций в районах Шиловой Балки и Приднепровского. Вел разведку в районе Давидова Брода при помощи беспилотника.

Другие события

Войска РФ продолжают блокировать проход гражданских кораблей на северо-западе Черного моря. Там к запуску крылатых ракет "Калибр" готовы шесть носителей.

Напомним, ранее мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что ВСУ контролируют треть города.

В свою очередь аналитики сообщали о попытках противника продвинуться от Изюма в сторону Славянска.