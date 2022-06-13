РФ захватила больше 70% Северодонецка, бои идут за каждый дом, — Гайдай

Глава Луганской ОВА сообщил, что украинские военные сделали хорошие укрепления в районе завода "Азот", поэтому противнику сложно оккупировать остальные 30% территории.

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Российские войска контролируют более 70% территории Северодонецка Луганской области, бои идут за каждый дом. Об этом в понедельник, 13 июня, в эфире канала "Белсат" заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"На сегодняшний момент, к сожалению, Россия контролирует более 70% города… Ожесточенные бои проходят уже не просто за улицу, а за каждый дом", — сказал чиновник.

Отвечая на вопрос, что мешает российским войскам оккупировать остальные 30% города, Гайдай заявил, что украинские Вооруженные силы обустроили "достаточно хорошие укрепления в районе завода ("Азот") и на окраине".

При этом глава ОВА сообщил, что на "Азоте" находятся около 500 жителей города, из которых 40 — дети. В связи с этим власти пытаются провести организованную эвакуацию с предприятия.

Также он отметил, что полноценная эвакуация из Северодонецка на данный момент невозможна, так как вся территория города подвергается обстрелам.

"Только военные могут по паре человек в день вывозить… Подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможен, все простреливается", — добавил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, угрозы окружения украинских войск в регионе нет, трасса Лисичанск — Бахмут не находится под контролем оккупантов, однако также обстреливается противником.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что украинские военные не собираются "сдавать" город, однако могут отойти на более укрепленные позиции из-за интенсивных обстрелов российских оккупантов.

Сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник вытеснил украинских бойцов из центра Северодонецка.