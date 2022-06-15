Войска РФ захватили большую часть Северодонецка, кроме промзоны, — разведка Британии

Подразделения ВСУ укрываются вместе с мирными жителями в бункерах завода "Азот", из-за чего противник не сможет быстро перебросить свои силы на другие направления.

Спустя более месяца противостояния российские военные взяли под свой контроль большую часть Северодонецка. Украинские военные, находящиеся в подземном бункере завода "Азот" помешают противнику перебросить свои подразделения в другие регионы страны. Об этом в среду, 15 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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По данным ведомства, тактика войск РФ, которая основана на усиленном применении артиллерии, привела к существенному ущербу всему городу. Также разведданные гласят, что подразделения Вооруженных сил Украины вместе с сотнями мирных жителей находятся в подземном бункере завода "Азот", расположенного в промзоне Северодонецка.

В Минобороны Британии допустили, что оккупанты закрепятся на территории завода и вокруг него, в то время как подразделения Вооруженных сил Украины "смогут выжить под землей". По оценкам британской разведки, из-за этого силы РФ, сосредоточенные в Северодонецке, не смогут быть переброшены на другие части фронта.

"Крайне маловероятно, что Россия ожидала такого сильного сопротивления или такого долгого конфликта на истощение при первоначальном планировании вторжения", — подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

[ + – ] Данные разведки Великобритании

Напомним, американские СМИ сообщали, что российским военным будет тяжело наступать на Лисичанск, так как последний мост, соединявший Северодонецк с подконтрольной украинскому правительству территорией, был разрушен.

Также мы писали, что, по данным руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая по состоянию на 13 июля, россияне контролируют более 70% Северодонецка.