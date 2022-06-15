Росія готова призвати на війну в Україну чоловіків із "легкими проступками", — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в РФ спрощуватимуть усі вимоги, щоб розширити мобілізацію у країні та брати навіть ув'язнених.

Російське військове керівництво продовжує розширювати резерв призовників, маніпулюючи службовими вимогами та почало вдаватися до спрощеної мобілізації чоловіків для відправлення їх на війну в Україні. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У відомстві вважають, що в РФ спрощуватимуть усі вимоги, щоб розширити мобілізацію в країні та братимуть навіть ув'язнених, хто має "легкі проступки".

Також в ISW вважають малоймовірним те, що Білорусь вступить у війну проти України, навіть незважаючи на те, що Збройні сили Білорусі 14 червня розпочали командно-штабні навчання, спрямовані на перевірку можливостей управління військами.

"Будь-який вступ Білорусі у війну також, ймовірно, спровокує подальші руйнівні санкції проти Білорусі. Будь-яка непідтримувана білоруська атака на північ України, швидше за все, буде вкрай неефективною, а якість білоруських військ залишається низькою. ISW продовжить стежити за пересуваннями білорусів, але поки що не прогнозує вступ Білорусі у війну", — пишуть аналітики.

Нагадаємо, 15 червня ЗМІ повідомляли, що Путін веде стриману війну через відмову від мобілізації населення. За даними журналістів, у Міноборони США вважають, що військова стратегія глави Кремля багато в чому обмежується його відмовою офіційно оголошувати війну. Це не дозволяє зберегти необхідну чисельність військових.

Зі свого боку, видання Bloonberg пише, що Росія витратила більшу частину військової могутності в Україні, тому в країні можуть оголосити про мобілізацію. Журналісти вважають, що темпи наступу ЗС РФ можуть знизитися через кілька місяців, тому що їм потрібне велике перегрупування.