Путін веде стриману війну через відмову від мобілізації, — ЗМІ

За даними журналістів, у Міноборони США вважають, що військова стратегія Путіна багато в чому обмежується його відмовою офіційно оголошувати війну. Це не дозволяє зберегти необхідну чисельність військових.

Можливості російських військ в Україні відносно обмежені через те, що кремлівське керівництво все ще вважає за краще офіційно не оголошувати війну Україні та утримується від загальної мобілізації російського населення. Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на заяву високопоставленого представника Міноборони США.

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У Кремлі все ще відмовляються називати війну в Україні війною або вторгненням, віддаючи перевагу словосполучення "військова операція".

Це передбачає, що формально не можна вербувати населення для поповнення військ та збільшувати військовий контингент, який знаходиться в Україні.

"Російське керівництво бреше своєму народу про те, що відбувається в Україні", — заявив високопоставлений представник МО США.

"Можливість влади зберігати потрібну чисельність військових обмежена, тому що вони не хочуть, щоб жителі чули правду про те, що відбувається, Путін уникає загальної мобілізації населення", — наводить видання слова свого джерела, яке погодилося говорити на умовах анонімності.

Російське керівництво намагається приховати дані про загиблих в Україні. За західними оцінками, за час активної фази війни, починаючи з 24 лютого, загинуло понад 15 тис. росіян. За оцінками Києва, ЗС РФ втратила понад 32 тис. осіб.

Навіть попри те, що в російських військ чисельна перевага над силами України (на Донбасі співвідношення солдатів часом досягає трьох до одного) в Міноборони США вважають, що небажання Росії залучити цю військову кампанію більше військ зводить таку перевагу нанівець.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська проводять примусову "мобілізацію" в окупованому Ізюмі та на інших захоплених територіях України.

Нагадаємо, що у "ПВК Вагнера" набирають на війну з Україною всіх поспіль. Приватна військова компанія комплектує свій склад із "всякого зброду" та формує штрафні батальйони для війни в Україні.