Путин ведет сдержанную войну из-за отказа от мобилизации, — СМИ

По данным журналистов, в Минобороны США считают, что военная стратегия Путина во многом ограничивается его отказом официально объявлять войну. Это не позволяет сохранить нужную численность военных.

Возможности российских войск в Украине относительно ограничены из-за того, что кремлевское руководство все еще предпочитает официально не объявлять войну Украине и воздерживается от общей мобилизации российского населения. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минобороны США.

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В Кремле все еще отказываются называть войну в Украине войной или вторжением, отдавая предпочтение словосочетанию "военная операция".

Это предполагает, что формально нельзя вербовать население для пополнения войск и увеличивать военные контингент, который находится в Украине.

"Российское руководство лжет своему народу о том, что происходит в Украине", — заявил высокопоставленный представитель МО США.

"Возможность властей сохранять нужную численность военных ограничена, потому что они не хотят, чтобы жители слышали правду о происходящем, Путин избегает общей мобилизации населения", — приводит издание слова своего источника, который согласился говорить на условиях анонимности.

Российское руководство пытается скрыть данные о погибших в Украине. Согласно западным оценкам, за время активной фазы войны, начиная с 24 февраля, погибло более 15 тыс. россиян. По оценкам Киева, ВС РФ потеряли свыше 32 тыс. человек.

Даже несмотря на то, что у российских войск численное превосходство над силами Украины (на Донбассе соотношение солдат порой достигает трех к одному) в Минобороны США считают, что нежелание России вовлечь эту военную кампанию больше войск сводит такое преимущество на нет.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска проводят принудительную "мобилизацию" в оккупированном Изюме и на других захваченных территориях Украины.

Напомним, что в "ЧВК Вагнера" набирают на войну с Украиной всех подряд. Частная военная компания комплектует свой состав из "всякого сброда" и формирует штрафные батальоны для войны в Украине.