Искандер-М. Даст ли Путин ядерное оружие Беларуси
"Путин пообещал Лукашенко в течение нескольких месяцев передать ОТРК Искандер-М, способные нести ядерные заряды. В этой связи хочу обратить внимание на несколько моментов". Мнение.
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- Причем здесь ядерный заряд к Беларуси?
- Что имеется ввиду под "несколько месяцев"?
- Будут ли у России вообще ракеты к ОТРК Искандер-М через эти самые несколько месяцев, чтобы передавать их Беларуси? Или россияне передадут Беларуси только пусковые установки, но без ракет?
А они могут. С Арменией такая тема прошла, когда они им передали Су-30СМ в 2019, а ракеты как-то не спешили передавать.
Только в отличие от армянских Су-30СМ, они не просто не передадут ракеты вовремя, но не передадут их потому, что их у них не будет вообще. Белорусский диктатор пыжится на примитивной рефлексии.Важно