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Мнения Российско-украинская война

Искандер-М. Даст ли Путин ядерное оружие Беларуси

"Путин пообещал Лукашенко в течение нескольких месяцев передать ОТРК Искандер-М, способные нести ядерные заряды. В этой связи хочу обратить внимание на несколько моментов". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности им. Дмитрия Тымчука
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Путин, Лукашенко
Фото: Kremlin.ru | Путин пообещал Лукашенко Искандеры-М, способные нести ядерные боеголовки
  1. Причем здесь ядерный заряд к Беларуси?
  2. Что имеется ввиду под "несколько месяцев"?
  3. Будут ли у России вообще ракеты к ОТРК Искандер-М через эти самые несколько месяцев, чтобы передавать их Беларуси? Или россияне передадут Беларуси только пусковые установки, но без ракет?

А они могут. С Арменией такая тема прошла, когда они им передали Су-30СМ в 2019, а ракеты как-то не спешили передавать.

Только в отличие от армянских Су-30СМ, они не просто не передадут ракеты вовремя, но не передадут их потому, что их у них не будет вообще. Белорусский диктатор пыжится на примитивной рефлексии.

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