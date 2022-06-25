Искандер-М. Даст ли Путин ядерное оружие Беларуси

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Причем здесь ядерный заряд к Беларуси? Что имеется ввиду под "несколько месяцев"? Будут ли у России вообще ракеты к ОТРК Искандер-М через эти самые несколько месяцев, чтобы передавать их Беларуси? Или россияне передадут Беларуси только пусковые установки, но без ракет?

А они могут. С Арменией такая тема прошла, когда они им передали Су-30СМ в 2019, а ракеты как-то не спешили передавать.

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Только в отличие от армянских Су-30СМ, они не просто не передадут ракеты вовремя, но не передадут их потому, что их у них не будет вообще. Белорусский диктатор пыжится на примитивной рефлексии.

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