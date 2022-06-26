Путин ломает Лукашенко. Как Беларусь втягивается в войну против Украины

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Лукашено продолжает обслуживать военные потребности Кремля, и белорусы в этом процессе — заложники сумасшедших террористов. Однако есть нюансы. Определенное количество белорусов присягнуло на верность украинскому народу и воюет на нашей стороне. Еще немало поддерживают нас из эмиграции.

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В то же время вижу много украинского сарказма в отношении Беларуси, и не могу сказать, что он не оправдан. Мол, белорусам пора наконец-то "обуться". И я тоже так считаю. Также вижу возмущение белорусов, которые хотят быть хорошими ребятами и при этом не отвечать за соучастие в агрессии.

Последние удары по Уĸраини с территории Беларуси словно ставят вопрос ребром: либо белорусы что-то делают, либо мы теряем терпение. И в этом есть неприятный нюанс: Москва именно этого и хочет. Ей нужно втянуть Беларусь в войну.

Чисто с материальной точки зрения участие Беларуси погоды не сделает. Ну, еще несколько десятков тысяч немотивированных солдат из прошлого века, которых погонят на фронт шпицрутеном. Относительно боеспособности белорусских вооруженных сил можно дискутировать, но настоящая беда вовсе не в этом.

Настоящая беда в том, что Кремль хочет привязать к себе белорусов кровью. Так, как это сделали с "мобиками" оккупированного Донбасса.

Чтобы союз между украинцами и белорусами уже никогда не стал реальностью. Если Москве удастся, это будет иметь катастрофические последствия, и не только для Беларуси.

Одно дело, когда неуверенный в себе народ мечтает свергнуть диктатора и приобщиться к лучшему миру. Совсем другое дело — когда этот народ видит цинковые гробы своих мужей. Судя по всему, логических выводов в таком случае белорусы не сделают. Они нас просто возненавидят.

Что мы можем с этим поделать? Я, честно говоря, не знаю. Наступление на север Украины, как видим, было провальным с самого начала. Можно предположить, что цель была не только в попытке захватить Киев за три минуты и пройти по Крещатику парадом, а вечером бухать под Газманова на Майдане.

Вполне возможно, что это была попытка спровоцировать в нас ненависть к белорусам, сделав невозможным любую взаимную симпатию и поддержку между нашими народами. Сейчас, когда мы почувствовали больше уверенности в своих силах, пора определиться, кто для нас белорусы.

Мы должны оставаться холодными и привлекать к своему решению больше логики и меньше эмоций. Мы должны согласовать между собой видение роли белорусов в этой войне и порядок взаимодействия с ее "нейтральной" частью. И, боюсь, вопрос гораздо сложнее, чем "вы с нами или против нас?"

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