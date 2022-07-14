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Мнения Российско-украинская война

12 советов тем, кто отправляется на передовую. Что брать и на чем никогда нельзя экономить

"Делаюсь некоторыми выводами из последнего боевого выезда, к интенсивности которого я оказался не готов. Возможно, это кому-то поможет". Мнение.

Дмитрий Мрачник
Дмитрий Мрачник
Журналист, военнослужащий ВСУ
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ВСУ, военнослужащий, военные, Мрачник
Фото: Twitter Dmitry Mrachnik | Один из советов — не конфликтуйте с сослуживцами, чаще шутите, смейтесь и заботьтесь друг о друге
  1. Не слоняйтесь без крайней необходимости под открытым небом. Вообще старайтесь покидать укрытие только тогда, когда этого требует боевая задача или зов природы. Перед тем, как выбраться на свет божий, убедитесь, что в небе не летает вражеский беспилотник — он гудит, словно мопед.
  2. Передвигайтесь исключительно под деревьями, кустами, стенами или заборами. Не облегчайте работу вражеской аэроразведке.
  3. Не пытайтесь менять укрытие во время обстрела. Если вы уже сидите в траншее и вам очень захотелось в блиндаж – лучше оставайтесь на месте, пока вражеская артиллерия не утихнет. Лучшее укрытие – то, в котором вы уже сидите.
  4. Всегда имейте с собой гидратор, тогда у вас будет достаточно прохладной воды. Летом это очень важно. Фляга оттягивает экипировку, пластиковая бутылка занимает слишком много места, а еще коварно трещит. К тому же откручивать-закручивать крышки – это сущий ад. В безопасном месте, конечно, пейте хоть из баллона.
  5. Не жалейте денег на хорошую ременно-поясную систему. Во время интенсивных боевых действий вы, вероятно, будете часто надевать и снимать броню, и если подсумки висят на ней, за 2-3 дня ваши руки безумно устанут. Если вы еще и не будете достаточно спать, процесс надевания-снимания превратится в невеселую карусель.
  6. Наличие РПС, надетой под броню, может значительно облегчить вам жизнь. К тому же центр тяжести следует держать в районе пояса, а не выше — иначе рискуете в самый ответственный момент на*бнуться. Лишние травмы никому не нужны. Ну, а еще с РПС вы будете иметь под рукой магазины, гранаты и т. д., когда отдыхаете без брони или идете под кустик. Всякое может произойти.
  7. Сделайте выбор в пользу более тяжелого, но более защищенного бронежилета. Кевларовые наплечники, воротнички, защита паха, жопы и боков вызывают дискомфорт, однако спасают жизнь. Обломок может пробить бронепластину и увязнуть в кевларовом пакете за ней. Такая броня – тяжелая, но она надежная.
  8. Берите с собой вещи, учитывая время пребывания на передовой (можете смело умножать заявленное время на два). Если вам кто-нибудь скажет, чтобы вы ничего не брали, потому что все необходимое подвезут — не верьте. У вас должны быть как минимум запасная одежда, белье, средства гигиены и паек, но все это должно поместиться в одном рюкзаке. Держите его в таком месте, куда не достанут обломки.
  9. Старайтесь держать свое тело в чистоте. Не обязательно обустраивать на позициях летний душ, можно оперативно навести порядок влажными салфетками или специальными губками. Помните о своих стопах и давайте им отдых — меняйте по крайней мере носки и ослабляйте шнурки перед сном.
  10. Не пренебрегайте защитой ушей, глаз и носа. Если вы работаете с чем-то, что мощнее стрелкового оружия, пользуйтесь активными наушниками или хотя бы берушами — даже пары выстрелов из гранатомета достаточно для травмы, которая может спровоцировать воспаление.
  11. Баллистические очки не спасут от пуль и обломков, зато уберегут ваши глаза от меньших опасностей, которых будет много. Мелкие частицы могут буквально выкалывать глаза, поэтому пусть лучше они будут царапать стекло. Дышать пылью — такое себе удовольствие, поэтому советую носить подшлемник-балаклаву, которая оставляет открытыми только глаза.
  12. Старайтесь сохранять ясное сознание и не конфликтуйте с сотрудниками. Чаще шутите, смейтесь, говорите приятные слова, заботьтесь друг о друге. Время от времени читайте книгу, просматривайте фотографии, а если есть защищенная связь – не забывайте о новостях и общении с близкими. Вы не можете избежать стресса, однако можете отвлечься и уменьшать вред от него.

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