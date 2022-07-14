Мнения Российско-украинская война
12 советов тем, кто отправляется на передовую. Что брать и на чем никогда нельзя экономить
"Делаюсь некоторыми выводами из последнего боевого выезда, к интенсивности которого я оказался не готов. Возможно, это кому-то поможет". Мнение.
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- Не слоняйтесь без крайней необходимости под открытым небом. Вообще старайтесь покидать укрытие только тогда, когда этого требует боевая задача или зов природы. Перед тем, как выбраться на свет божий, убедитесь, что в небе не летает вражеский беспилотник — он гудит, словно мопед.
- Передвигайтесь исключительно под деревьями, кустами, стенами или заборами. Не облегчайте работу вражеской аэроразведке.
- Не пытайтесь менять укрытие во время обстрела. Если вы уже сидите в траншее и вам очень захотелось в блиндаж – лучше оставайтесь на месте, пока вражеская артиллерия не утихнет. Лучшее укрытие – то, в котором вы уже сидите.
- Всегда имейте с собой гидратор, тогда у вас будет достаточно прохладной воды. Летом это очень важно. Фляга оттягивает экипировку, пластиковая бутылка занимает слишком много места, а еще коварно трещит. К тому же откручивать-закручивать крышки – это сущий ад. В безопасном месте, конечно, пейте хоть из баллона.
- Не жалейте денег на хорошую ременно-поясную систему. Во время интенсивных боевых действий вы, вероятно, будете часто надевать и снимать броню, и если подсумки висят на ней, за 2-3 дня ваши руки безумно устанут. Если вы еще и не будете достаточно спать, процесс надевания-снимания превратится в невеселую карусель.
- Наличие РПС, надетой под броню, может значительно облегчить вам жизнь. К тому же центр тяжести следует держать в районе пояса, а не выше — иначе рискуете в самый ответственный момент на*бнуться. Лишние травмы никому не нужны. Ну, а еще с РПС вы будете иметь под рукой магазины, гранаты и т. д., когда отдыхаете без брони или идете под кустик. Всякое может произойти.
- Сделайте выбор в пользу более тяжелого, но более защищенного бронежилета. Кевларовые наплечники, воротнички, защита паха, жопы и боков вызывают дискомфорт, однако спасают жизнь. Обломок может пробить бронепластину и увязнуть в кевларовом пакете за ней. Такая броня – тяжелая, но она надежная.
- Берите с собой вещи, учитывая время пребывания на передовой (можете смело умножать заявленное время на два). Если вам кто-нибудь скажет, чтобы вы ничего не брали, потому что все необходимое подвезут — не верьте. У вас должны быть как минимум запасная одежда, белье, средства гигиены и паек, но все это должно поместиться в одном рюкзаке. Держите его в таком месте, куда не достанут обломки.
- Старайтесь держать свое тело в чистоте. Не обязательно обустраивать на позициях летний душ, можно оперативно навести порядок влажными салфетками или специальными губками. Помните о своих стопах и давайте им отдых — меняйте по крайней мере носки и ослабляйте шнурки перед сном.
- Не пренебрегайте защитой ушей, глаз и носа. Если вы работаете с чем-то, что мощнее стрелкового оружия, пользуйтесь активными наушниками или хотя бы берушами — даже пары выстрелов из гранатомета достаточно для травмы, которая может спровоцировать воспаление.
- Баллистические очки не спасут от пуль и обломков, зато уберегут ваши глаза от меньших опасностей, которых будет много. Мелкие частицы могут буквально выкалывать глаза, поэтому пусть лучше они будут царапать стекло. Дышать пылью — такое себе удовольствие, поэтому советую носить подшлемник-балаклаву, которая оставляет открытыми только глаза.
- Старайтесь сохранять ясное сознание и не конфликтуйте с сотрудниками. Чаще шутите, смейтесь, говорите приятные слова, заботьтесь друг о друге. Время от времени читайте книгу, просматривайте фотографии, а если есть защищенная связь – не забывайте о новостях и общении с близкими. Вы не можете избежать стресса, однако можете отвлечься и уменьшать вред от него.
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