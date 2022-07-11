Цифр по погибшим не будет. Почему военнослужащие не рассказывают, как у них дела

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Ни один нормальный военнослужащий никогда не расскажет, как на самом деле у него дела. Никогда. У него всегда все будет "нормально" и "ничего такого". Потому что он нормальный, потому что понимает, что вот эта информация, что сегодня было двое погибших и пять раненых, а вчера — трое раненых и пять погибших, а позавчера — неудачный штурм, а перед тем еще четыре неудачных, а завтра мы идем снова – ничего вам не даст. Абсолютно ничего. Вы не начнете лучше понимать "тактическую ситуацию", потому что вы не знаете реальную ситуацию по "силам и средствам" в том или ином подразделении. Вы не начнете лучше понимать стратегические замыслы, и это хорошая новость, потому что если вы их начнете понимать, то враг точно будет о них знать.

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Это "знание" не даст вам ничего хорошего, а вот плохое может сделать, потому что "то, что знают двое — знает и свинья". И да, именно поэтому вам никогда никто не расскажет, как на самом деле. Ибо вас оберегают от войны.

Ну, узнали вы о количестве погибших, и? Что дальше? Начнете молиться вдвое чаще или накроете всех омофором? Нет. Начнёте только сеять панику. Так же и с обратной ситуацией — если вы живете в мире иллюзий, что все ненадолго, что еще буквально немного, что, может, еще неделю, месяц или два, и все снова станет хорошо — вы просто ведете себя, как инфантильные дети, которые живут в мире иллюзий и ждут, пока "придут взрослые и решат все проблемы".

Нет, не придут. Нет, не решат. И когда кто-то говорит, что "вот есть мама/папа, которому/которой 90 лет, и он/она отказывается выезжать, поэтому мы остаемся" — это ваша попытка уйти от ответственности. Дескать, это было не ваше решение, это было решение человека, который уже не способен адекватно воспринимать ситуацию и действовать в соответствии с ней. А вы просто поддались влиянию, потому что проще сказать "она решила, а что я ей скажу?"

А потом, когда война начнет непосредственно стучать в вашу дверь снарядами, окажется, что вы ничего не можете. Ни уберечь человека, ни обеспечить его лекарствами, ни едой. Но ведь это "она решила". Да, она, потому что у вас не хватило духа взять полную ответственность на себя.

Именно поэтому вы так болезненно воспринимаете любые плохие новости. Ибо каждая такая новость разбивает ваш "хрустальный дворец" веры в то, что "сейчас мы немного перебудем, и все будет норм". Разбивает вашу веру в то, что вам не придется жить по-другому, что не придется менять работу, место жительства, учиться, и самое главное — быть морально готовым к тому, что завтра в любой момент может прилететь ракета и выживание вашего близкого человека, которому оторвало ногу, будет зависеть исключительно от вас. Но ведь вы никогда за 8 лет войны не пытались пройти курсы по медицине, потому что "с вами никогда не случится ничего плохого". Ведь вы не понимаете, что мир не добр и не пушист. И иногда вас настигает зло просто потому, что может. Это не зависит от того, как вы вели себя в жизни. Просто так получилось.

Но, конечно, лучше сначала требовать какие-то цифры по потерям, потом ныть, что что-то идет не так, как вы хотели, а потом ныть, что вам рассказали, как оно будет на самом деле, но вам это не нравится. Я понимаю, что человеческая психика устроена так, чтобы отбрасывать от себя плохое. Понимаю, что для многих это — если не сериал, то интерактивное шоу о войне, где сегодня повоевали, а завтра надоело и включили другой канал.

Так вот – становитесь уже взрослыми. Детство кончилось. Репосты о той или иной ситуации на фронте в 99% случаев не помогают, а вредят. Завтра кого-нибудь из вас или ваших родных могут убить. Послезавтра вы можете остаться без воды, света и вообще без дома. Приветствую вас в реальном мире, как он есть, без украшений.

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