Зачем брать в армию тех, кто не хочет?

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Да, конечно, все хотят, чтобы были исключительно мотивированные бойцы с боевым опытом из стали и бетона. Но я открою вам небольшую военную тайну – боевой опыт можно получить только в бою.

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А еще мотивированные, опытные и железобетонные бойцы гибнут, получают ранения, еб*шатся уже больше года и теряют здоровье. Можно сколько угодно писать "Герои не умирают", услышав о смерти еще одного бойца, но это не так. Они умирают.

Это не компьютерная игра, где можно прокачать казармы и сразу получать бойцов пятого левела с нашивкой ветеран и боевым опытом. Тому дождаться, когда закончатся мотивированные, и подразделения будут комплектоваться исключительно из уклонистов — х*ровая идея.

Воевать придется всем. Рано или поздно, так или иначе, но война догонит каждого. И если вы уже сейчас не начнете сами готовиться к этому, то открою вам еще одну военную тайну — единственная двойка, которую ставят на войне, это та, что идет в комплекте с двумя нулями. Так что только от вас зависит, кем вы будете — бойцом или мясом. И только от вас зависит, будет ли Украина и дальше существовать, или исчезнет, как и тысячи государств прошлого.

Доброе утро, у нас адресная доставка войны, заказ оплачен и возврату не подлежит.

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