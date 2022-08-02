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Думки Російсько-українська війна

Навіщо брати в армію тих, хто не хоче?

"Якщо хтось ще не помітив або не зрозумів, доповідаю голосом — у нас тут взагалі-то війна за існування нації. Не за область, не за окремо взяте місто, а за виживання. І тільки від вас залежить, чи Україна й надалі існуватиме, чи зникне, як і тисячі держав минулого”. Думка.

Іван Костенко
Іван Костенко
Морський піхотинець, ЗСУ
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Маріуполь, азов, Азовсталь
Фото: ВВС | Захисники Маріуполя під час виходу з "Азовсталь"

Так, звісно, всі хочуть, щоби були лише вмотивовані бійці з бойовим досвідом, зі сталі та бетону. Але я відкрию вам невелику військову таємницю – бойовий досвід можна отримати лише в бою.

А ще вмотивовані, досвідчені і залізобетонні бійці гинуть, отримують поранення, їб*шаться вже понад рік та втрачають здоров'я. Можна скільки завгодно писати "Герої не вмирають", почувши про смерть ще одного бійця, але це не правда. Вони вмирають.

Це не комп'ютерна гра, де можна прокачати казарми і одразу отримувати бійців п'ятого левела з нашивкою ветеран та бойовим досвідом. І дочекатися, коли закінчаться вмотивовані, і підрозділи комплектуватимуться лише з ухильників — х*рова ідея.

Воювати доведеться всім. Рано чи пізно, так чи інакше, але війна дожене кожного. І якщо ви вже зараз не почнете самі готуватися до цього, то відкрию вам ще одну військову таємницю — єдина двійка, яку ставлять на війні, це та, що йде в комплекті із двома нулями. Тож тільки від вас залежить, ким ви будете — бійцем чи м'ясом. І тільки від вас залежить, чи Україна й надалі існуватиме, чи зникне, як і тисячі держав минулого.

Доброго ранку, в нас адресна доставка війни, замовлення оплачене і поверненню не підлягає.

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