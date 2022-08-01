Київ, Одеса та Львів під прицілом. ДРГ Росії серед колаборантів затопили Україну
"Днями мої побратими зі спецпідрозділу "Хорт" затримали ворожу ДРГ. Здається, прохідна новина. Це і є завдання спецпідрозділу. Повноцінну ДРГ з фото та картами блокпостів, об’єктів інфраструктури та засобами зв’язку з російськими кураторами затримали не біля кордону, а в Києві. І це не перший випадок". Думка.
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Акцентую — це не бабулька з портретом Сталіна та радянським прапором, якій скоріше до доктора, ніж до контррозвідки. Реальна ворожа розвідувальна група. Як вважаєте, такі ж ДРГ працюють в області? У Харкові чи Одесі? У Запоріжжі та Донеччині? Здається, відповідь зрозуміла. Працюють. Дуже активно. Що цікаво — чи здатні росіяни так впевнено працювати, якби заслали свою підготовлену групу до того ж Києва? Думаю ні. Вони дуже швидко погоріли б на незнанні географії та специфічних моментах, їх би видав акцент, "парєбрік" і паляниця.
Тобто, дивимось правді в очі — це завербовані наші співгромадяни. Цим й маскуватись не треба особливо — тільки під час виконання завдань. А в інший час така людина може їхати з тобою поряд у метро, пити каву у Львові чи Харкові та нічим не відрізнятися.
Тільки в жодному разі не треба влаштовувати "полювання на відьом" щодо переселенців із Донеччини чи Луганщини. Це було б дуже легко. Вербують скрізь і далеко не завжди маргіналів. Змиріться, це правда. Але справа не в тому, ці зрадники — справа Служби Божої України.
Щодо роботи ворожих ДРГ в Україні, мене цікавить дещо інше. Навіщо вони потрібні? Навіщо ворогові вся ця інформація? Якщо питання сформоване правильно, відповідь у ньому вже є.
Нічого не скінчилося. Нічого. Ворог готується до будь-яких дій скрізь, а не лише у червоних зонах. У Києві — теж. Не дуже приємно про це знати, але сховати голову в пісок теж не вихід. Будьте уважні.
Допомагайте ЗСУ та представникам контррозвідки. З розумінням ставтеся до тих, хто протистоїть саме шпигунам. Від їх праці залежить дуже багато. Або заплющуйте очі. Банальний висновок, ще банальніші поради. Що не робить їх неважливими…Важливо