Киев, Одесса и Львов под прицелом. ДРГ России из числа коллаборантов наводнили Украину

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Акцентирую – это не старушка с портретом Сталина и советским флагам, которой скорее к доктору, чем к контрразведке. Реальная вражеская разведывательная группа. Как считаете, такие же ДРГ работают в области? В Харькове или Одессе? В Запорожье и Донбассе? Кажется, ответ ясен. Работают. Очень активно. Что интересно — способны ли россияне так уверенно работать, если как бы сослали свою подготовленную группу в тот же Киев? Думаю, нет. Они бы очень быстро погорели на незнании географии и специфических моментах, их бы выдал акцент, "паребрик" и паляница.

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То есть будем честными — это завербованные наши сограждане. Им и маскироваться особо не нужно — разве что во время выполнении задач. А в другое время такой человек может ехать с тобой рядом в метро, ​​пить кофе во Львове или Харькове и ничем не отличаться.

Только ни в коем случае не надо устраивать "охоту на ведьм" по отношению к переселенцам Донбасса или Луганщины. Это было бы очень просто. Вербуют везде и далеко не всегда маргиналов. Смиритесь, это правда. Но дело не в том, эти предатели — дело Службы Божьей Украины.

Что касается работы враждебных ДРГ в Украине, меня интересует несколько другое. Зачем они нужны? Зачем врагу вся эта информация? Если вопрос сформирован правильно, ответ в нем уже есть.

Ничего не кончилось. Ничего. Враг готовится к каким-либо действиям везде, а не только в красных зонах. В Киеве – тоже. Не очень приятно это знать, но спрятать голову в песок тоже не выход. Будьте внимательны.

Помогайте ВСУ и представителям контрразведки. С пониманием относитесь к тем, кто противостоит именно шпионам. От их труда зависит очень многое. Или закройте глаза. Банальный вывод, еще более банальные советы. Но это не делает их неважными.

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