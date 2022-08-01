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Мнения Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Погиб владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский

Почему Алексей Вадатурский, один из самых богатых украинцев, не сбежал за границу

"Есть огромная разница между людьми с деньгами и предпринимателями. После предпринимателей остаются изменения в стране. После людей с деньгами останутся только деньги. Взгляните на большинство парней из топ-20 агрохолдингов — очень удивитесь геолокации". Мнение.

Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Журналистка
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Алексей Вадатурский, Нибулон
Алексей Вадатурский, собственник агрохолдинга "Нибулон", погиб во время ракетного обстрела Россией

Агрохолдинги же вообще никто не любит. Такой уж это статус. Сколько детских площадок ни построй, сколько рабочих мест ни создай, сколько денег в PR не вбрасывай — все равно ты барыга, отжавший народное добро, злой магнат, наживающийся на земле-матушке.

Более непопулярны в общественном сознании только зернотрейдеры, но этих ненавидят строго в сезон, а холдинги — круглогодично.

При этом холдинги — это не только про деньги, яхты и натужное КСО. Это еще и про груз ответственности, посильный единицам.

Поэтому ответ на вопрос из утренней лички "почему он не уехал?" мне очень понятен. Дурной тон пинать коллективных айтишников, но когда твой бизнес в облаке — ты свободен.

Когда у тебя 100 тыс.+ гектаров по всем областям, люди, элеваторы, урожаю не скажешь "стоп" — ты сидишь в стране и всем этим добром управляешь. Сидишь на общих основаниях, под ракетами.

И в августе 2022-го у тебя вместо плановой Лазурки и топсайдеров — говнодавы, тачка пострашнее и Полтавская область. Иногда, если повезет, Гайсин. И место в рейтинге Форбс тебе ничем не помогает, наоборот — одна докука, потому что в глазах повысивших себе зарплату депутатов ты по-любому донор бюджета.

И оставаться в таких обстоятельствах в Украине — это вообще не единичный выбор. Наоборот. Взгляните на большинство парней из топ-20 агрохолдингов — очень удивитесь геолокации.

С одним из таких говорила:

- Вот что значит физические активы, якорь. Такой у вас получается патриотизм поневоле, — обронила я и, думаю, тут же мысленно сходила нах*й, хотя внешне собеседник и бровью не повел.

- Пусть так.

Есть огромная разница между людьми с деньгами и предпринимателями. После предпринимателей остаются изменения в стране. После людей с деньгами останутся только деньги.

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