Почему Алексей Вадатурский, один из самых богатых украинцев, не сбежал за границу

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Агрохолдинги же вообще никто не любит. Такой уж это статус. Сколько детских площадок ни построй, сколько рабочих мест ни создай, сколько денег в PR не вбрасывай — все равно ты барыга, отжавший народное добро, злой магнат, наживающийся на земле-матушке.

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Более непопулярны в общественном сознании только зернотрейдеры, но этих ненавидят строго в сезон, а холдинги — круглогодично.

При этом холдинги — это не только про деньги, яхты и натужное КСО. Это еще и про груз ответственности, посильный единицам.

Поэтому ответ на вопрос из утренней лички "почему он не уехал?" мне очень понятен. Дурной тон пинать коллективных айтишников, но когда твой бизнес в облаке — ты свободен.

Когда у тебя 100 тыс.+ гектаров по всем областям, люди, элеваторы, урожаю не скажешь "стоп" — ты сидишь в стране и всем этим добром управляешь. Сидишь на общих основаниях, под ракетами.

И в августе 2022-го у тебя вместо плановой Лазурки и топсайдеров — говнодавы, тачка пострашнее и Полтавская область. Иногда, если повезет, Гайсин. И место в рейтинге Форбс тебе ничем не помогает, наоборот — одна докука, потому что в глазах повысивших себе зарплату депутатов ты по-любому донор бюджета.

И оставаться в таких обстоятельствах в Украине — это вообще не единичный выбор. Наоборот. Взгляните на большинство парней из топ-20 агрохолдингов — очень удивитесь геолокации.

С одним из таких говорила:

- Вот что значит физические активы, якорь. Такой у вас получается патриотизм поневоле, — обронила я и, думаю, тут же мысленно сходила нах*й, хотя внешне собеседник и бровью не повел.

- Пусть так.

Есть огромная разница между людьми с деньгами и предпринимателями. После предпринимателей остаются изменения в стране. После людей с деньгами останутся только деньги.

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