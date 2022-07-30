Распад России. Кому достанется ее нефть и газ

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"Форум Свободных Народов России", который проходил в Праге 22-24 июля 2022 года, например, называет 19 потенциальных кандидатов на построссийский суверенитет. Их может оказаться больше или меньше, а сам процесс, вероятно, растянется на много лет, но нечто подобное, наверняка будет происходить, и предпосылки к этим процессам закладываются уже сейчас.

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Наиболее интересным, на мой взгляд, представляется судьба региона, который сейчас именуется Ямало-Ненецким округом, где сосредоточено примерно 80% добычи всего российского газа (а это 1/5 мировой добычи!), а также 6% всей нефти и 77% газового конденсата. Не стоит даже говорить о том, что этот невероятно богатый природными ресурсами регион получает какие-то жалкие крохи с барского стола, которые сбрасывает ему Москва, в то время как его коренные народы живут в средневековой нищете.

Какое отношение имеет Москва — а по сути, современная имперская реинкарнация Московии — к землям и недрам, принадлежащим абсолютно реальным (а не вымышленным, как "народы ДНР/ЛНР"), народам Севера, среди которых ненцы, ханты, коми, селькупы? Почему все то, что за долгие годы создавали и ради чего несли такие колоссальные жертвы народы всего Советского Союза, и среди них, кстати, огромный (если не главный!) вклад, который внесли для освоения этого региона ученые, инженеры и рабочие из Украины, почему все это осталось под контролем Москвы, устроившей к тому же потом тотальный газовый и нефтяной шантаж бывших советских республик, а также всей Европы? На каком основании и на правах кого: бывшего союзного центра? С какой это стати?!

Давайте называть вещи своими именами: все это было присвоено на правах метрополии по отношении к своим колониям и эксплуатируемым территориям, оставшимся под контролем после развала, сначала российской империи в 1917 году, а затем СССР в 1991-м.

Украине уже сейчас следует самым тщательным образом присматриваться к тем процессам, которые будут разворачиваться на построссийском пространстве. И не только присматриваться, а принимать в этом самое активное участие — правящий кремлевский режим сам открыл этот ящик Пандоры, развязав не только руки Украине и Западу, но и создав исключительно внутренние предпосылки и запустив внутренние причинно-следственные связи дальнейшего распада империи. И сейчас это даже не вопрос выгод или желаний Украины, связанных с победой в войне, а необходимость быть подготовленными (в том числе морально) к столкновению с неизбежно надвигающейся новой реальностью.

Теперь о забавном. Украина, имея колоссальный опыт как крупнейший транзитер, так и крупнейший потребитель газа, вполне могла бы в будущем оказывать ценные услуги новообразованным "народным республикам" по всем вопросам транзита и заключения контрактов. Интрига заключается в том, кто подпишет первый прямой газовый контракт.

Кстати, наиболее интересным и увлекательным ходом событий в этой связи представляется процесс заключения в будущем договора на поставку газа между "Объединенными Ямало-ненецкими Эмиратами" и "Московской Народной Республикой"… при миротворческом посредничестве Украины.

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Переговоры с Россией категорически невозможны. Украина обязана воевать

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