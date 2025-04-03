Отдать все за ничего: что такое "сделка между Украиной и США" и почему она никак не остановит войну

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Итак, "СДЕЛКА между Украиной и США". Что это?

Фокус в том, что редкоземельные металлы, как и прочие ресурсы, портовая инфраструктура, фонды, лицензии и т.д — все это лишь мелкие детали, за которыми, однако, совсем не кроется то или тот, кого все там так ожидают найти, а, скорее, наоборот, это дымовая завеса, за которой пустота, необходимая для отвлечения внимания наблюдателя от главного. Выстраивается гигантское пространство для игры, простирающееся между двумя крайними точками ее вероятного исхода т.е. "будущего", если по-простому. В диапазоне от условного (A) с фабулой "мы старались, но они сами виноваты" [и поэтому мы не отвечаем за отказ от обязательств] до условного (Z) с фабулой "вот ради чего мы в это ввязались" [и поэтому мы не отвечаем за любые издержки и последствия]. И все это вроде страховки, понимаете?..

Эти две крайние точки — флажки для внутренней аудитории, которые они будут вывешивать перед фейсом каждого американского юзера по мере приближения к будущему в его вариации A или Z, соответственно. Все остальное — это разменные карты — большие и маленькие. Да, те самые "карты", о которых, как бы между прочим (но мы, однако, это заметили!) речь шла в Овальном кабинете во время известной дискуссии, неожиданно подсветившей остальному миру, насколько глубока геополитическая кроличья нора, вырытая действующей, равно как и всеми предшествующими администрациями США. И среди таких карт: Ближний Восток, Арктика, Северный поток, Панамский канал, Тайвань, а может, и еще что-то новое или хорошо забытое старое… в общем, как карта ляжет.

А вот сама нашумевшая "сделка" — а это именно сделка!.. независимо от круга ее реальных сторон — должна быть рассмотрена исключительно с позиции ВОЛИ, а не с позиции той дымовой завесы, которую старательно, хотя и не очень умело, пытаются напустить вокруг нее. Т.е. даже не в том понимании, кто субъект или кто за сделкой стоит, а в том, на что именно она направлена. Далее будет немного теории.

В доктринах, получивших развитие в цивилистике, сделка определяется как способ достижения правовых последствий посредством выражения воли вовне и в пределах, дозволенных существующим правопорядком.

Если простыми словами, то сделки — это действия, направленные на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей (например, гражданских правоотношений). В любом случае, сделка — это волеизъявление… волевой акт.

Далее. Сделки бывают односторонними и двух- или многосторонними (договоры).

Односторонняя сделка — это сделка, для совершения которой необходимо и достаточно (!) выражения воли одной стороны. Такая сделка порождает права и обязанности, как правило, только для совершившего ее лица. Классическими примерами односторонних сделок могут служить доверенность и завещание.

Двух- или многосторонняя сделка — это сделка, для совершения которой необходимо выражение согласованной воли двух и более сторон, что есть договор.

Волеизъявление сторон в такой сделке (т.е. в договоре) должно быть направлено на единый правовой результат, то есть быть встречным и совпадающим. Например, сделка в виде договора купли-продажи имущества может иметь место, если одна сторона хочет купить вещь, а другая — ее продать. Совпадающий характер волеизъявлений означает их взаимную согласованность, обусловленную взаимно удовлетворяемыми интересами сторон, где:

воля продавьца = передать вещь + получить деньги,

воля покупателя = передать деньги + получить вещь.

При этом, договоры также подразделяются на односторонние и двусторонние (взаимные), однако это деление следует отличать от одноименного деления сделок!!!

Односторонний договор — это конструкция, в которой у одной стороны только права, а у другой — только обязанности. Пример одностороннего договора – договор займа; обязанной стороной здесь является только заемщик; займодавец имеет право требовать от заемщика возврата занятой суммы, но никакой обязанности на нем не лежит.

Двусторонний договор — это конструкция, в которой у каждой стороны есть и права и обязанности. Пример двустороннего договора — договор купли-продажи имущества; продавец обязан передать вещь и имеет право требовать деньги; покупатель имеет право требовать вещь и обязан передать деньги.

Таким образом:

Всякий договор — это сделка, но не всякая сделка — это договор. Всякий договор — это двусторонняя сделка, но не всякий договор — это двусторонний договор (двустороннее обязательство).

Однако, вернемся к нашей "сделке века". Что это? Но теперь подойдем к данному вопросу не с позиции расшифровки текста, подписанного чьей-то дрожащей рукой (надеюсь, до этого не дойдет), а с позиции ВОЛЕВОГО АКТА, стоящего выше любых букв, цифр и прочих символов, начертанных на бумаге или даже высеченных в камне. Ибо ПОРОК ВОЛИ превращает все эти символы именно в то, чем они и являются — в каракули, вроде пошлых надписей на заборе.

Важно

Сделка по полезным ископаемым: Украина потребует от США больше денег, – Bloomberg

Тезис 1

Является ли "сделка века" двусторонним договором? Нет, не является, т.к. ее содержание не дает ответа на вопрос, что получает Украина в виде встречного удовлетворения и что она вправе требовать взамен вменяемых ей обязанностей. Напомню, что "воля Украины" направлена на то, чтобы требовать "продукты безопасности". Иначе для нее все это теряет смысл. А в формате данной сделки этих продуктов нет, о чем неоднократно и в открытую заявлялось. Кстати, та же ситуация — и с вопросом о встречном удовлетворении Европы, которая, по логике инициаторов сделки, должна будет что-то там делать для восстановления Украины, но совершенно непонятно, зачем это надо Европе и что Европа получает взамен (не вообще, а относительно, т.е от американской стороны, и при этом сама не являясь стороной в сделке!).

Таким образом, это не двусторонний договор.

Тезис 2

Является ли "сделка века" односторонним договором? Нет, не является, т.к. такое должно быть реально согласовано, а не сделано под принуждением или на крайне невыгодных условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств. "Не подпишите сделку — отключим разведданные и остановим поставки вооружений". И это в адрес воюющей страны, для которой прекращение военной помощи — вопрос буквально жизни и смерти! Тут все просто.

Таким образом, это и не односторонний договор.

Тезис 3

Но тогда, может быть, "сделка века" — это одностороння сделка, для которой достаточно воли одной стороны? И снова нет, т.к. для этого она (т.е. воля этой одной стороны) должна быть обращена к тому, чем она обладает до совершения сделки. Например, к Аляске, ресурсы которой разрешалось бы кому-то юзать во имя мира во всем мире… и чтобы не было войны в Европе. Вот тогда ОК. Но ведь в нашем случае все совершенно иначе.

Таким образом, это и не односторонняя сделка. Даже если и чем-то похоже.

Все выглядит так, что на первый взгляд хоть и напоминает одностороннюю сделку, но на самом деле представляет собой гибрид между доверенностью и завещанием, только грубо вывернутыми наизнанку.

Представьте, что право распоряжаться всем вашим имуществом переходит по безотзывной доверенности (!) к вашему представителю, который (т.е не вы, а он!) выписывает эту доверенность сам на себя, наделяя себя возможностью всеобъемлющего и ничем не ограниченного контроля, вплоть до полной распродажи всего, что вы имели и будете иметь в собственности, пока вы живы!

А теперь представьте, что в довесок к такой "безотзывной доверенности" есть еще и ваше завещание, по которому все ваше имущество наследует та же сторона, которая получила право распоряжаться им при вашей жизни по вышеупомянутой доверенности. И фишка в том, что завещание совершаете также не вы, как завещатель, а это делает ваш будущий наследник — определяя сам, без вашей воли то, что он унаследует после вашей смерти… т.е. все то, что не успеет освоить, пока вы живы.

Итого, имеем два в одном флаконе: "довереннощание" или "завещаренность" (как вам больше нравится) — новое слово в мировой юриспруденции. И вот это гибридное чудо — вот это и есть наша "сделка века".

Поэтому, не важно какую номенклатуру редкоземельных металлов под эту сделку определят или по какому адресу в штатах Делавэр или Нью-Йорк будет выбрана ее юрисдикция. Если это чудо будет подписано (чтобы все уверовали в действительность "сделки века"), то потом туда можно будет запихнуть все что угодно: она превратится в тотальный и бесконечный карт-бланш… "при полном непротивлении сторон".

А главное, глобальную войну, как и войну за независимость (хоть Украины, хоть Европы), так и войну вообще, это не остановит.

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