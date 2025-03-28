Сделка двух безумцев. Как Трамп из-за сделки об ископаемых может сдать Украину Путину

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Глобальные вымогатели готовят размен интересов или же ТрамПут в действии

Прямая речь Зеленского относительно т. н. договора о полезных ископаемых: "Мы имеем очень много этих договоров о полезных ископаемых. И поэтому я хотел бы к этому подходить не теоретически, а практически. И тогда, когда будет конечная версия от США того или иного договора, очередного. Потому что постоянно меняются условия. И мне кажется, вроде бы мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а уже потом полное соглашение. А сейчас, я так понимаю, Америка меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение", — сказал президент.

Ключевое — США меняют "эти правила", то есть правила игры меняются по ходу игры. Начали игру в шахматы, продолжили игрой "в Чапаева", а в завершение — доской по голове. Так выглядит...

Почему США меняют правила и условия? Да потому, что параллельно идет трек договоренностей с россиянами в рамках пакта Уиткоффа — Дмитриева по формированию глобального партнерства Трампа — Путина. А точнее — глобального партнерства ради глобального же вымогательства. Не случайно Пу завел речь об Арктике и якобы случайно "вспомнил", что Америка претендовала на Гренландию еще в середине ХІХ века. Дальнейший исторический экскурс Пу создает впечатление обоснованности претензий Трампа на Гренландию, мол, давно США ее хотели.

И вот здесь как раз и кроется ответ на вопрос — какой может быть сделка двух безумцев, жаждущих передела мира.

Путин поддержит Трампа в вопросе Гренландии, Трамп поддержит Пу в вопросе Украины. "Ты хочешь Украину? Держи, вот моя сделка по минералам, в которой я заправляю всем, что есть в Украине, через мое большинство и контрольную позицию в управлении Фондом (пять человек, трое из них от США с полным правом вето)", — так может выглядеть предложение Трампа Пу в случае, если украинская сторона согласится на подписание той дикости, что предложена из Белого дома.

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Со своей стороны, Пу не будет отрицать и с пониманием отнесется к аннексии Соединенными Штатами Гренландии, ведь, мол, претензия исторически обоснована. "Мы говорим о серьезных планах с американской стороны относительно Гренландии. Эти планы имеют давние исторические корни", — сказал Пу на Международном арктическом форуме в Мурманске 27 марта.

Известный британский юрист Алан Райли, которого знаю, вероятно, лет 15, если не больше (со времен противодействия еще первому "Северному потоку"), дал подробный юридический анализ неприемлемости для Украины американского проекта договора о полезных ископаемых.

На основе этого анализа можно сделать вывод, что юридическая схема управления фактически американским "Фондом "Украина" (место регистрации — штат Делавэр, внутренний офшор США) предоставляет возможность администрации Трампа передать этот актив третьей стороне в любое время. Осуществить размен украинского актива, сконцентрированного в американских руках, если другие руки предложат выгодную Deal, ничто не будет мешать, ведь для Трампа deal — превыше всего. А если аборигены будут против, то можно "доской по голове" в российском стиле нетрадиционной игры в шахматы.

Чьи это будут руки и с кем может быть Deal, вполне понятно. Принцип "ты мне, я тебе" уже прослеживается в формате двух глобальных вымогателей.

В качестве довеска к Украине Пу еще может получить от Трампа согласие на аннексию норвежского архипелага Свальбард (Поморские острова) в Арктике.

Вот такая картина глобального вымогательства двух помешанных геронтократов вырисовывается. И еще одно — предлагаемая Трампом Зеленскому сделка "по минералам" с последующей перепродажей "актива" вполне вписывается в стратегию "отдирания России от Китая" через обольщение Пу Украиной. Мол, ты 12-й год воюешь за этот актив, положил миллион своих людей, а я его без войны добыл за несколько месяцев и готов продать...

Договорились!

Поэтому влажным мечтам захватчиков, откуда бы и в каком бы виде они ни приходили, должны положить конец совместными усилиями.

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