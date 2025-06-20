Над ядерной пропастью: Почему Путин ждет, что США сбросят бомбу на подземный объект в Иране

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Возможно ли уничтожить наиболее защищенный иранский подземный завод Фордо (Fordow Fuel Enrichment Plant) — ключевой в цепочке производства ядерных боезарядов?

В принципе да, это возможно. Но без использования ядерного боеприпаса это выглядит малореалистично. Следует принять во внимание, что завод проектировался с учетом того, что его будут пытаться поразить с применением как конвенционного, так и ядерного оружия. С военной точки зрения, Фордо специально создан, чтобы выдержать попытки его уничтожения. Расположенный в 32 км от священного для шиитов города Кум, построенный в горном массиве на глубине до 90 м под твердой скальной породой. Завод строился тайно в 2006 — 2009 г.г.

Пробить 90 м скальной породы даже с применением американской проникающей супербомбы — разрушительницы бункеров GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) выглядит довольно проблематичным.

Характеристики бомбы впечатляющие: масса ~13,6 тонн, длина ~6,2 м, утверждается, что она может пробить до ~60 м бетона или твердого камня. Однако есть определенные сомнения.

Конечно, можно попробовать метод "бурения" — сбрасывать одна за другой несколько таких бомб, каждая следующая будет углубляться глубже и глубже. Это то, что может сработать, поскольку в районе Фордо мергели и доломиты, они не такие плотные как граниты. Именно на это и делается ставка планировщиков операции, которые рассматривают вариант поражения Фордо супербомбой. Сбросить каждую следующую бомбу, чтобы она легла точно в уже образованный кратер, удастся с точностью до 5 метров, как утверждается разработчиками.

Цель — завод Фордо Фото: MAXAR

Но!

GBU-57МОР испытывалась, в основном, в статическом варианте, то есть ее затягивали в глубокий подземный тоннель и взрывали. Летные испытания тоже проводились в течение 2008-2013 гг., но бомба сбрасывалась на унифицированные бетонные цели, спрятанные глубоко в грунте. На основе этих испытаний и делали ключевой вывод о проникающей способности пробить до ~61 м смешанной грунтово-скальной толщи или ~19 м армированного бетона. Боевого применения GBU 57 никогда не было, ни в Афганистане, ни в Йемене против хуситов, были лишь полигонные испытания. То есть имеются сомнения, сможет ли эта супербомба проломить толщу мергелей и доломитов в 80-90 метров даже способом последовательного сброса в одну точку нескольких бомб. Не опозориться бы американской военной мощи в очередной раз...

Поэтому параллельно моделируется вариант использования термоядерной проникающей бомбы B61-11 (bunker-buster) с регулируемой мощностью (макс. 0,3-340 кТ). 50-кТ мощность вполне может разрушить помещение на глубине 90 м после того, как предварительно запустить пару-тройку GBU-57MOP.

Однако применение термоядерного оружия влечет ряд тяжелых последствий, и не только для Ирана, но и для США и всего мира. Но это отдельная тема.

Если сейчас в Иерусалиме и Вашингтоне звучит, что Иран на пороге создания ядерного оружия и будет угрожать им всему миру, то это явно указывает на то, что все варианты превентивных действий на столе. В том числе и удара по Фордо термоядерной бомбой. Несмотря на то, что наличие у Ирана готового ядерного боезаряда не доказано. Похоже, может повториться история с иракским оружием массового уничтожения, которого так и не нашли после свержения режима Саддама Хусейна.

Конечно, режим аятолл в Тегеране не может вызывать у нас никакого сочувствия. Однако, если нынешний маразматический обладатель Белого дома, охваченный MAGA, переступит "ядерный порог", то тем самым пошлет сигнал другому помешанному — обладателю Кремля, охваченному "величием России".

П.С. Пока что на базе Диего-Гарсия только бомбардировщики B-2 Spirit с GBU-57MOP и танкерами КС-135, которые развернуты там с конца марта.

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