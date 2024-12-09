Related video

Посольство США в Украине предупредило своих граждан, что они "должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне. Гражданам США следует соблюдать все правительственные комендантские часы, быстро следовать инструкциям и искать укрытие во время воздушной тревоги". Это связано, по информации посольства, с увеличением угроз ракетных и дроновых атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Что означает это сообщение? А означает оно то, что янки уже получили соответствующее уведомление с российской стороны. Россия должна предупредить США, как и США Россию, заранее о пуске МБР в соответствии с "Меморандумом о понимании об уведомлениях о пусках ракет", что является частью пакета договоренностей в рамках договоров СНВ еще со времен "холодной войны". Там есть соответствующие пункты на этот счет:

"2. Каждая из Сторон предоставляет уведомления о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет, отвечающих условиям дальности или высоты полета, установленным в пункте 4 настоящего Меморандума

4. В отношении баллистических ракет каждая из Сторон предоставляет уведомление в соответствии с пунктом 2 настоящего Меморандума при их запланированной дальности свыше 500 км или при запланированной максимальной высоте свыше 500 км.

8. Уведомление о готовящемся пуске ... определяет стартовое окно в связи с уведомлением, которое остается действительным в течение четырех дней, начиная с даты и времени начала стартового окна, указанных в уведомлении. Такое уведомление о готовящемся пуске предоставляется не более чем за 30 дней, но не менее чем за 24 часа до начала стартового окна".

Все, на что способны янки — это ограничиться пресс-релизом посольства. Сделать хотя бы серьезное предупреждение Пу о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре, очевидно, в Вашингтоне неспособны, независимо от того, о ком идет речь — о еще действующей власти байденистов или будущей трампонов. Поскольку Россия изучила реакцию США и Запада, точнее ее отсутствие, на применение "Орешника" 21 ноября, то в Москве пришли к логичному выводу, что остерегаться нечего, "можем повторить".

И эта Америка хочет, чтобы её уважали в мире????

П.С. По одной из версий происхождения слова "янки" — так колонистов называли индейцы племени чероки, что в переводе означало "трусливые люди".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно