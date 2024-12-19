"Бойкие дела": 8 громких историй из прошлой жизни Юрия Бойко

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Что касается "бойких" дел.

Почему-то считается, что схема приобретения по завышенной цене самоподъемных буровых установок (СПБУ) в Сингапуре через прокладки ("вышки Бойко") — единственное его (зло)деяние. Ну откатил себе и "Хапуге Межигорскому", так они все так делали — мода времени.

На самом деле не одними вышками своего имени знаменателен этот тип. Целое досье его деяний давно тянет на тяжелые статьи — начиная от злоупотребления служебным положением, нанесения ущерба государству в особо крупных размерах и до государственной измены.

Первое из значимых деяний — приватизация за смешные деньги Лисичанского НПЗ в пользу российской нефтяной компании ТНК. Бойко тогда был директором "ЛиНОСа" и вместе со своим подельником по жизни Бакулиным организовали выгодную приватизацию крупнейшего в Европе НПЗ (проектная мощность 23,4 млн тонн нефти в год) в 2000 году. А уже через несколько лет государство расплачивалось за это. В 2003 году украинский самолет Ан-124 был арестован в Канаде согласно решению Стокгольмского арбитража, который удовлетворил иск к Украине кипрской компании "TMR Energy" за неуплату ей задолженности по контракту по модернизации Лисичанского НПЗ. Оказалось, что приватизаторы предусмотрительно "забыли" этот долг, а новый владелец НПЗ — "танкисты" — развели руками, мол, ничего не знаем, платить не будем. Компания обратилась с иском в арбитраж к государству Украина, которому и пришлось расплачиваться за такую "бойкую" приватизацию. Одобрение схематоза "Юрал Транс Газ" — компании-посредника, созданной на скорую руку в конце 2002 года израильским адвокатом и тремя безработными румынами в свободной экономической зоне венгерского села Чабды для поставок в Украину газа из Туркменистана. За схемой стоял Семен Могилевич, от чего охренели в ФБР США — как могли на такое пойти украинская сторона и глава государственного "Нафтогаза" Бойко. Противодействие в 2002-2004 гг. в сотрудничестве с российскими компаниями ТНК и АК "Транснефть" запуску и использованию нефтепровода Одесса — Броды для поставок каспийской нефти в Украину и Центральную Европу, используя южную ветку "Дружбы". Под его руководством был осуществлен разворот нефтепровода в реверсном направлении для транзита российской нефти через Украину на Черное море, блокирование проекта в направлении Польши и Словакии. Это подорвало имидж Украины как надежного и прогнозируемого партнера для реализации стратегически важных проектов диверсификации поставок нефти. Проект так и не был реализован, а транзит российской нефти, обещанный на длительный период, впоследствии прекратился. Проталкивание с 2002-го выгодной России схемы создания "Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". С украинской стороны документы подписывал председатель правления "Нафтогаза" Бойко, с российской — председатель правления "Газпрома" Миллер. Путин порадовался: "Есть поводы для поздравления. В документе реализована наша договоренность в такой важной сфере", — сказал он на церемонии подписания. Премьер РФ Касьянов отметил, что запущен механизм создания консорциума, конечным результатом этого процесса должно стать эффективное управление газотранспортными сетями на территории Украины (!) Когда первый вице-премьер В. Гайдук, ответственный в те времена за ТЭК, образно говоря, послал россиян и Бойко за Хутор-Михайловский в вопросе проталкивания газового консорциума и использования Одесса — Броды для российской нефти, так как это односторонне выгодно Москве за счет интересов Украины, то в декабре 2003 года Бойко, под диктовку товарищей из Москвы, приложил усилия, чтобы Кучма уволил строптивого вице-премьера. Непосредственное участие в создании под эгидой "Газпрома" "элегантной схемы" газовой коррупции СП "Росукрэнерго" в швейцарском кантоне Цуг в 2004 году, используя служебное положение как главы "Нафтогаза" и первого заместителя министра топлива и энергетики. Эта схема окончательно разорвала прямые газовые отношения Украины с Туркменистаном, чего и добивалась Россия после прихода к власти Путина. Схема предусматривала газовую зависимость Украины на 25-летний срок (до конца 2028-го) согласно подписанному контракту. В дальнейшем РУЭ через создание дочерней "Укргазэнерго" в Украине фактически захватило наиболее прибыльный рынок промышленных потребителей газа, а группировка Фирташ — Бойко — Левочкин стала наращивать свое влияние. Показательно, что в 2004 году, 22 августа, Бойко из рук Кучмы было пожаловано звание Героя Украины, что даже в те времена выглядело дико на фоне его деяний. Содействие с министерской должности в 2007 году деятельности ставленника ФСБ А. Деркача на должности главы НАЭК "Энергоатом" в реализации намерений руководителя Росатома С. Кириенко отсечь Украину от сотрудничества с американской "Westinghouse" в сфере диверсификации поставок ядерного топлива и безвозвратно реинкорпорировать "Энергоатом" в российскую атомно-энергетическую отрасль и установить контроль над урановыми месторождениями в Украине. Управляемый проигрыш в 2010 году "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже по иску Росукрэнерго с возвращением 12,1 (11+1,1) млрд куб. м газа за счет "Нафтогаза" на общую сумму 5,4 млрд долл. США (министр топлива и энергетики — Бойко, глава "Нафтогаза" — Бакулин). Упомянутые в начале "вышки Бойко" — это сделка 2011 года по приобретению по завышенной цене через посредников двух СПБУ в Сингапуре, после чего Гепрокуратора выдвинула обвинения "неустановленным лицам" в незаконном завладении 400 млн долл. США государственных средств. "Свидетель" Бойко, который был на время приобретения СПБУ министром, вышел сухим из воды.

Вот так. И это лишь краткий список деяний... Думаю, что в "Службе Божьей" напомнили этому "герою" его прошлое, поэтому и раскаяние перед камерой, хотя и не было искренним, однако с учетом возможных последствий в случае нераскаяния.

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