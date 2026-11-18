Каскадный эффект от уничтожения автомобильной части Керченского моста заключается не только в этом факте, но и в нарушении функционирования Керч-Еникальского канала. И это еще не все.

Несмотря на то, что ширина Керченского пролива в самом узком месте составляет 4,5 км, его судоходный фарватер в виде канала — всего 120 м! Пролив мелководный — всего 3–5 м, поэтому еще в XIX веке было проведено дноуглубление, чтобы обеспечить проход более тяжелых судов из Черного моря в Азовское и наоборот. Теперь путинское мостостроение надолго приостановило судоходство через Керченский пролив. И не только в контексте Азовского и Чёрного морей.

Видео дня

Цепь последствий затронет не только порты Азовского моря, но и речные порты Дона и Волги (привет Волго-Донскому каналу), а также Каспия. Кстати, теперь не только суда класса "река-море" не смогут выходить из акваторий Азова, Дона и Волги, не только НАТО не зайдет "во внутренние воды России", но и катера и малые корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии больше не будут курсировать из Новороссийска в Каспийск и обратно.

В дополнение к систематическим летним операциям Пташек Мадяра по уничтожению вражеских судов в зоне Азова и Приазовья, перекрытие падением пролета автомобильного моста судоходства через Керчь-Еникальский канал создало долгосрочную пробку для трафика судов "река-море" с грузами нефтепродуктов производства НПЗ регионов Средней Волги, Камы и Дона, зерновых грузов, предназначенных для экспорта в третьи страны. РЖД не выдержит переброски части этого грузопотока в другие порты. А если Силы обороны Украины доведут дело до конца, уничтожив железнодорожную часть моста, то Крым с точки зрения логистики окончательно превратится в остров.

Ну и Пятиморск в Волгоградской области, появившийся в 1953 году, больше не является городом пяти морей :)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно