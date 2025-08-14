Related video

На фоне аляскинского всепропальства, которые разгоняет Москва через свою пропаганду и полезных идиотов здесь у нас, советую обратить внимание на два сообщения.

"РЖД начали сокращать доплаты сотрудникам, называя это оптимизацией... В начале августа РЖД отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия денег на зарплату и коллапса перевозок". Глава ГУР МОУ генерал-лейтенант Буданов осуществил проверку позиций и боеготовности бойцов "Спецподразделения Тимура", которые находятся на о. Змеином и газодобывающих платформах в Черном море. Эта инспекционная поездка подтвердила, что акватория Черного моря находится под контролем СОУ.

Итак, усилия Сил обороны Украины по уничтожению железнодорожных подстанций дают свои плоды — коллапс перевозок, а еще и охота за грузовыми поездами врага, которой везут технику, боезапас и топливо РОВ.

А статус-кво в Черном море СОУ сохраняют с середины июля 2023 года. Для тех, кто не помнит, напомню, что 23 месяца назад, 11 сентября 2023 года спецназ ГУР провел спецоперацию, в результате которой российское присутствие на добывающих платформах в Черном море было уничтожено.

Агрессор ничего не может сделать, чтобы изменить доминирование СОУ на море. Более того, "Magura" стали угрозой не только для флотских сил врага, но и для его авиации. Попытки врага вернуть контроль над газодобывающими платформами всегда завершались его истреблением на них.

Контроль Украиной акватории Черного моря усиливает переговорные позиции Украины на дипломатической арене, где Киев вынужден противодействовать не только агрессору, но и его приспешникам из Будапешта, Братиславы и самого Вашингтона.

П.С. Вскоре украинские морские беспилотные системы, в дополнение к "Magura" и "Sea Baby", пополнятся семейством "Barracuda", которые помогут истребить остатки флотской группировки агрессора на море. Надеюсь, Меган Моббс разъяснит Трампу через Xwitter, что его высказывания о 1000 миль Украины в океане являются бредом, а правдой является то, что страна без флота загнала российский флот в противоположный угол Черного моря.

