РФ намерена трансформировать флот: какую роль сыграют БЭК в Балтийском море, — аналитик

С 23 по 27 июля ВМФ России провел масштабные учения под названием «Июльский шторм», в которых приняли участие силы всех флотов, за исключением Черноморского. Особое внимание привлекли кадры с применением двух новых российских надводных беспилотных аппаратов (БЭК), которые успешно поразили и уничтожили плавучую цель.

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Этот эпизод стал сигналом того, что Россия переходит от оборонительной модели применения морских беспилотников к наступательной, пишет для издания Hartpunkt немецкий морской офицер в отставке Фредерик Ван Локерен.

Москва не просто имитирует украинские атаки, а развивает собственные ударные дроновые платформы. Судя по всему, Россия рассматривает безэкипажные катера как потенциальное средство для нейтрализации численного и технологического превосходства ВМС НАТО — особенно в ограниченных театрах военных действий, таких как Балтийское море.

Флот РФ — опыт войны в Черном море

Аналитик отмечает, что основу российского подхода к морским дронам заложили боевые действия в Черном море. В период 2023–2024 годы украинские морские дроны нанесли ВМФ РФ тяжелые потери, уничтожив ряд кораблей — в том числе десантные корабли и ракетные катера, а также патрульное судно проекта 22160 "Сергей Котов". Кроме того, вынужденный отход Черноморского флота из Крыма в Новороссийск стал наглядной демонстрацией уязвимости российских кораблей перед морскими дронами при отсутствии комплексной обороны.

Очевидно, российская сторона сделала определенные выводы: одиночные корабли без поддержки наиболее уязвимы, тогда как в составе флотской группировки эффективность обороны существенно выше. К примеру, в Новороссийске российским кораблям удалось сосредоточить огневые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, что снизило эффективность украинских атак.

Новый этап для флота РФ

По мнению Ван Локерена, если ранее Россия лишь пыталась найти решения для защиты от морских дронов-камикадзе, то теперь речь идет о создании собственных ударных платформ. Согласно оценке морского аналитика H.I.Sutton, два беспилотных аппарата, примененные в ходе "Июльского шторма", имеют новый конструктивный облик и не похожи ни на ранее известные российские, ни на украинские образцы. Это указывает на то, что россияне серьезно подошли вопросу создания собственных БЭКов.

Аналитик приходит к выводу, что подобная эволюция способна значительно изменить тактику флота. При массовом применении дроны могут использоваться для атаки на вражеские корабли в прибрежной зоне, в проливах и узких местах, а также в перспективе наносить удары по портовой инфраструктуре.

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Изоляция флота в Балтике

Особое значение морские беспилотники могут получить в акватории Балтийского моря. Балтийская флотилия РФ дислоцируется в основном в Калининградской области — анклаве, полностью окруженном странами НАТО. В случае конфликта флот там будет оперативно изолирован. При этом сама Балтика — это географически замкнутое море с ограниченными возможностями маневра.

В этих условиях применение БЭКов из Калининграда может позволить России наносить удары на дальности до 600–700 км — как против кораблей в Датских проливах, так и на подходах к Финскому заливу. Таким образом, беспилотные аппараты становятся "удлиняющей рукой" флота, компенсируя его количественное и качественное отставание от объединенных ВМС НАТО в регионе.

Корабли Балтийского флота РФ Фото: Открытые источники

Угрозы для НАТО

Несмотря на технологическое превосходство, силы НАТО пока не имеют реального опыта отражения массовых атак морских беспилотников. Россия, в свою очередь, уже более двух лет проводит регулярные тренировки в этом направлении. Используются как стрелковое вооружение и гранатометы, так и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ван Локерен подчеркнул, что тренировки с моделями украинских дронов позволяют россиянам вырабатывать собственные методы противодействия и адаптировать их к новым платформам. Это предельно важный опыт в будущем потенциальном противостоянии с Западом.

Тем не менее, у НАТО есть преимущества:

более высокая слаженность и взаимодействие в флотских формированиях;

постоянный мониторинг Калининграда и способность к превентивному удару по складам и центрам управления БЭК;

богатый опыт в противодействии асимметричным угрозам (например, в Ормузском проливе и в Красном море);

лучшее техническое оснащение и высокая профессиональная подготовка экипажей.

Аналитик резюмирует — Россия, судя по всему, надеется использовать накопленный опыт и разрабатываемые ударные морские дроны для создания временного тактического окна, пока силы НАТО не адаптировались к новой угрозе. В случае конфликта это могло бы позволить нанести чувствительный удар по натовской инфраструктуре и корабельным группам в первые недели войны.

Однако подобное преимущество будет недолгим. НАТО уже анализирует российские действия, проводит переоснащение кораблей специальными огневыми системами и готовится к отражению новых угроз.

Напомним, 26 июля Россия впервые публично продемонстрировала боевое применение нового беспилотного надводного катера во время военно-морских учений "Июльский шторм". Морской дрон поразил неподвижную морскую цель.