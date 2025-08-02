400 бортов на порты в один день: РФ вооружилась новыми беспилотными катерами, — "Флеш" (видео)

На учениях «Июльский шторм» в Балтийском море впервые показана работа российских беспилотных погружных катеров по морским целям. Украинские специалисты предупредили о серьезности разработки.

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Применение ударных морских дронов впервые официально продемонстрировал Центр беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации "Рубикон". Об этом 1 августа сообщили российские источники, опубликовав соответствующее видео.

Фрагменты применения были показаны в фильме к годовщине создания центра. На кадрах показаны российские морские дроны и их атаки по условной морской инфраструктуре противника. По словам представителя "Рубикона", подразделение сосредоточено на уничтожении корабельной составляющей и критически важной инфраструктуры в портах и районах базирования противника.

"В Рубиконе это направление сформировалось в конце апреля. Специфика состоит в поражении морских целей и прибрежной инфраструктуры", — отметил командир подразделения.

Кроме собственных ударных систем, "Рубикон" отвечает за обнаружение и уничтожение украинских безэкипажных катеров (БЭК). Для этого используется разведывательно-ударный комплекс ZALA Aero. Система включает разведывательные дроны Z-16 и барражирующие боеприпасы "Ланцет". Комплекс позволяет обнаружить вражеский морской дрон с воздуха и оперативно навести на него ударный БПЛА.

Эксперт в области радиотехнических вооружений, блогер Сергей "Флэш" Бескрестнов, прокомментировал видеоролик. Он обратил внимание на появление новой угрозы, отметив, что в ролике заснят также погружной катер.

По его словам, "Рубикон" может атаковать по аналогии с "Шахедами" в один день 400 катерами, в том числе подводными. Кроме того, данные системы с осколочными боеприпасами могут быть применены и в прибрежной зоне.

"Провели учения, отработали сценарии. Работают над улучшением. Кто знает, что такое "Рубикон", тот понимает, что все будет серьезно. Чтобы мы не охали и не ахали, нужно уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. FPV-дроны справляются с этим, главное — организация", — написал Бескрестнов.

Напомним, 26 июля 2025 года Россия впервые публично продемонстрировала боевое применение нового беспилотного надводного катера (БЭК) во время военно-морских учений "Июльский шторм". Российский дрон поразил неподвижную морскую цель.