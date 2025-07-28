В РФ признали эффективность морских дронов: Минобороны испытало секретный БЭК (видео)

26 июля 2025 года Россия впервые публично продемонстрировала боевое применение нового беспилотного надводного катера (БЭК) во время военно-морских учений "Июльский шторм" — дрон поразил неподвижную морскую цель. В сети было опубликовало эффектное видео атаки, однако аналитики отмечают, что испытания прошли в условиях, далеких от реальных боевых.

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"Силы Балтийского флота уничтожили корабль условного противника комбинированным применением беспилотных морских систем", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Эпизод, разыгранный в акватории Балтийского моря, продемонстрировал взаимодействие между различными типами беспилотных систем. Сначала по условной цели был нанесен прицельный удар барражирующим боеприпасом ZALA "Ланцет", после чего задачу добивания успешно выполнил БЭК, подтвердив свою боевую эффективность. Объективный контроль всего эпизода обеспечивал БПЛА ZALA Z-16.

Российские военные уже отчитались, что техника "уверенно справляется с задачами" даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Однако западные обозреватели подчеркнули принципиальную разницу между испытаниями россиян и боевым применением украинских морских беспилотников.

В то время как украинские дроны, пишут аналитики, уничтожали флагманы, танкеры и разведывательные корабли РФ, российский аппарат был испытан в контролируемых условиях, против неподвижной, незащищенной цели. Это подчеркивает отставание России в реальном боевом применении морских БПЛА, хотя российские военные, очевидно, признали эффективность этих боевых систем и начали активно разрабатывать собственные аналогичные решения.

Напомним, с 23 по 27 июля ВМФ России проводил масштабные морские учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К маневрам были привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, свыше 950 единиц военной и специальной техники, а также более 15 000 военнослужащих.

6 июля издание ASTRA сообщило, что в российском городе Новороссийск украинские морские дроны, а также другие беспилотные системы атаковали флот РФ. Вместе с тем в сети появилось видео горящего безэкипажного катера у берега.