Украинские морские дроны атаковали российский флот в Новороссийске, — СМИ

В городе несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги, раздавалась стрельба и работала система ПВО.

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В российском городе Новороссийск в ночь на 6 июля и утром было неспокойно. Украинские морские дроны атаковали флот РФ. Об этом пишет российское издание ASTRA.

"Новороссийск в Краснодарском крае ночью и утром 6 июля подвергся комбинированной атаке с использованием морских и воздушных беспилотников. В городе несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги, раздавалась стрельба и работала система ПВО", — говорится в сообщении.

Мэр города Новороссийск Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения и запрете прогулок на набережной от улицы Исаева до Суворовской. Он проинформировал жителей, что город под атакой беспилотных катеров и призвал их не находиться у моря.

Последствия атаки пока неизвестны. В сети появилось видео горящего бескапитального катера у берега.

Минобороны России заявило об уничтожении 120 дронов за ночь. Впрочем в списке атакованных регионов Краснодарский край не упоминается.

Напомним, что ВС РФ потеряли "элитное" подразделение 337-го десантно-штурмового полка ВДВ ВС РФ. Подразделение заменило слабые оккупационные части, поскольку боялись наступления ВСУ. Увидев свежие силы противника, украинцы отыскали тайники и сожгли вражескую технику.

Также сообщалось, что положение ВС РФ стало ухудшаться. Силы обороны Украины продвигаются по флангам.