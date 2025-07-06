Українські морські дрони атакували російський флот у Новоросійську, — ЗМІ

У місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги, лунала стрілянина і працювала система ППО.

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У російському місті Новоросійськ в ніч проти 6 липня та вранці було неспокійно. Українські морські дрони атакували флот РФ. Про це пише російське видання ASTRA.

"Новоросійськ у Краснодарському краї вночі та вранці 6 липня зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників. У місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги, лунала стрілянина і працювала система ППО", — йдеться в повідомленні.

Мер міста Новоросійськ Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської. Він проінформував жителів, що місто під атакою безпілотних катерів та закликав їх не перебувати біля моря.

Наслідки атаки поки що невідомі. У мережі з'явилося відео безкапіжного катера, що горить, біля берега.

Міноборони Росії заявило про знищення 120 дронів за ніч. Втім у списку атакованих регіонів Краснодарський край не згадується.

Нагадаємо, що ЗС РФ втратили "елітний" підрозділ 337-го десантно-штурмового полку ПДВ ЗС РФ. Підрозділ замінив слабкі окупаційні частини, оскільки боялись наступу ЗСУ. Побачивши свіжі сили противника, українці відшукали схованки та спалили ворожу техніку.

Також повідомлялося, що становище ЗС РФ стало погіршуватися. Сили оборони України просуваються по флангах.