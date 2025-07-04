"Мінус" 100 "елітних" бійців: ЗСУ вдарили по схованці ЗС РФ на Кінбурнській косі (відео)

Російське командування втратило майже роту солдатів, які входили до складу "елітного" підрозділу — 337-го десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Підрозділ замінив слабкі окупаційні частини, оскільки боялись наступу Збройних сил України. Побачивши свіжі сили противника, українці відшукали схованки та спалили ворожу техніку.

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337 ДШП раніше воював на інших відрізках фронту в Україні, розповідається в Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок". На Кінбурнській косі окупанти тримали "алкашів", бо не очікували несподіванок. Втім, кілька тижнів тому поганий "контингент" забрали, а замість нього прибув "елітний підрозділ", пояснюється у дописі, який з'явився вдень 4 липня. Після вдалих відпрацювань Сил оборони противник позбувся 100 одиниць живої сили, кілька гармат, приблизно десяток автомобілів, а також операторів дронів.

На відео, розміщеному "Ваньком", бачимо кілька вдалих відпрацювань ЗСУ: коли вони відбулись, не вказано. Перші кадри показують схованку російської техніки десь між соснами на Кінбурнській косі. За мить в усіх потрібні точки прилітає вибухівка, яку доставляє квадрокоптер. Зокрема, можна помітити далекобійну гармату, знищену ЗСУ, а також бронемашину, яку ледь помітно в зеленій гущавині.

"Кінбурнська Коса — це нібито ділянка, на якій нічого особливо не відбувається. Насправді на нашій Косі відбулися деякі зміни. В результаті "еліта" на Косі переміщається тепер переважно пішки, ніж на транспорті", — написав адміністратор каналу.

Також наголошується, що підрозділи ЗС РФ систематично обстрілювали населені пункти Куцуруба та Дмитрівка. На думку "Миколаївського Ванька", "комусь" доведеться за це відповідати.

Втрати ЗС РФ — що відбувається на півдні

У мережі не вдалось відшукати іншої інформації про втрати 337 полку десантників ЗС РФ. Втім, у соцмережі X є повідомлення про те, як росіяни збирають для них гроші для купівлі Starlink. Тим часом Генштаб ЗСУ зранку 4 липня розповів, зокрема, про ситуацію на південному напрямку, до якого відносять Кінбурнську косу. Єдине, що стосується Придніпровського напрямку, — ЗС РФ тричі намагались прорвати лінію оборони ЗСУ, але їм це не вдалось. На карті позначено напрямок спроб наступу росіян — місцевість між Козачими Лагерями та Кринками.

Втрати ЗС РФ — ситуація на Кінбурнській косі та на Придніпровському напрямку 4 липня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, у червні українське командування повідомило, що РФ протягом трьох років війни втратила 1 млн осіб. Фокус зібрав інформацію про характер російських втрат та про ситуацію на попередніх війнах. З'ясувалось, що в Першій російсько-чеченській війні загинуло, отримали поранення, зникли безвісти приблизно 25-26 тис. росіян, в Другій — орієнтовно 21 тис., в Афганістані — майже 500 тис. (з них загиблі — 15 тис.).

Нагадуємо, 3 липня росЗМІ підтвердили загибель заступника головкома флоту РФ Михайла Гудкова, який потрапив під удар, ймовірно, в Курській області.