В Росії підтвердили загибель заступника головкома флоту РФ Михайла Гудкова (фото)

Михайло Гудков загинув на території Курської області разом зі ще одним офіцером РФ Наріманом Шихалієвим. Раніше заступник головкома ВМФ Росії командував 155-ю окремою гвардійською бригадою морської піхоти, яка скоювала воєнні злочини проти бійців ЗСУ та цивільних.

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Михайло Гудков загинув, виконуючи обов'язок офіцера разом зі своїми однополчанами, повідомив губернатор Приморського краю Росії Олег Кожемяко.

"Ми багато спілкувалися із Михайлом Євгеновичем. Це був сильний духом воїн, який не уявляв себе ніде, крім флоту. Ставши заступником головкому ВМФ, він не перестав особисто виїжджати на позиції наших морпіхів. Разом із командиром загинув його вірний товариш та наш спільний друг Наріман Шихалієв", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ще вночі 3 липня російські Telegram-канали повідомляли про загибель Михайла Гудкова.

Михайло Гудков: що відомо про заступника головнокомандувача ВМФ РФ

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Evocation, Михайло Гудков — кадровий російський військовий родом із міста Уссурійськ. Навчався у Новосибірському вищому військовому командному училищі. Гудков удостоєний особистої похвали Путіна і Шойгу "за мужність і героїзм".

Шойгу нагороджує Гудкова Фото: Evocation

З 24 лютого 2022 року Гудков брав участь у складі підрозділів із західного округу РФ у війні проти України.

Гудков командував деякими підрозділами 155 бригади на Херсонському напрямку, прославився як жорсткий керівник. За інформацією медіа, він також причетний до вбивств цивільних мешканців Херсонської та Харківської областей.

У жовтні 2023 року Михайло Гудков особисто отримав нагороду з рук міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Той вручив йому "золоту зірку" за "мужність і військову доблесть".

Нагадаємо, увечері 2 липня у Харцизьку на тимчасово окупованій Донеччині пролунали вибухи: у мережі повідомили про атаку по складу боєприпасів, через що відбулася масштабна детонація.

Також 2 липня в етері телемарафону військовий експерт і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів, як ЗСУ ліквідували топменеджера ЗС РФ.