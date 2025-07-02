Застосували Storm Shadow: як ЗСУ ліквідували військового топменеджера ЗС РФ

Збройні сили України завдали удару по пункту управління 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ в окупованому Донецьку. Унаслідок атаки ліквідовано полковника Руслана Горячкіна, який виконував обов'язки командира цієї армії.

Related video

За попередньою інформацією, удар по штабу було завдано ракетами Storm Shadow, що стало прикладом ефективного ураження за типом middle strike, яке ламає систему управління військ противника. Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

За його словами, усунення військового топменеджера, полковника Горячкіна — це не просто точковий удар, а приклад руйнування ланцюжків управління ворожими військами на рівні фронтової ланки. Оскільки фактично було ліквідовано воєначальника, який впливав на оперативну ситуацію і забезпечував виконання оперативних завдань.

"Це дуже впливова особа, яка суттєво розв'язує питання на ділянці фронту і забезпечує його діяльність. А ключове в цій історії це те, що ми забезпечуємо удари по середній дальності. Це так звані middle strike. Це про те, що порушує логістику і систему управління та координації військ", — зазначив Ткачук.

Він підкреслив, що подібна тактика активно застосовується останніми тижнями й на Запорізькому напрямку. За його словами, підрозділи Головного управління розвідки завдають ударів по командних пунктах, залізничних ешелонах і місцях зосередження особового складу поблизу лінії фронту.

Також, за словами Ткачука, ударів було завдано по інших об'єктах противника в Донецьку, Луганську та Ясинуватій. Серед цілей — нафтобази, заводи з виробництва FPV-дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

"Ми бачимо, напевно, деякі результати наших весняних домовленостей із низкою партнерів. Ми можемо реалізовувати такі middle strike", — підсумував офіцер.

Коротко про ракету Storm Shadow

Storm Shadow — це англо-французька крилата ракета класу "повітря-земля" великої дальності, розроблена компанією MBDA. У французьких ВПС вона відома під назвою SCALP EG.

Ця зброя розроблена для завдавання точкових ударів по найважливіших об'єктах у глибокому тилу противника. Її головне завдання — уражати захищені та укріплені цілі: підземні бункери, штаби, склади боєприпасів, ангари та радари.

Ракета запускається з літака і самостійно знаходить ціль, завдяки системі комбінованого наведення. Спочатку вона використовує інерціальну систему і GPS, а на завершальній ділянці — тепловізійну (ІЧ) головку, що дає змогу точно захопити ціль за її тепловим профілем.

Тип: крилата ракета повітряного базування

Дальність дії: від 250 до 560 км (залежно від версії)

Бойова частина: 450 кг (бронебійна, проникаюча — BROACH)

Наведення: інерціальна система, GPS, ІЧ-датчик кінцевої навігації

Носії: Eurofighter Typhoon, Rafale, Tornado, Mirage 2000 та інші

З 2023 року Storm Shadow постачається Україні для високоточного удару по тилах противника.

Нагадаємо, українські війська неодноразово застосовували ракети повітряного базування Storm Shadow проти російських військових об'єктів. У листопаді минулого року Сили оборони України завдали удару по підземному командному пункту ЗС РФ у Курській області.