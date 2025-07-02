Применили Storm Shadow: как ВСУ ликвидировали военного топ-менеджера ВС РФ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в оккупированном Донецке. В результате атаки ликвидирован полковник Руслан Горячкин, исполнявший обязанности командира этой армии.

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По предварительной информации, удар по штабу был нанесен ракетами Storm Shadow, что стало примером эффективного поражение по типу middle strike, которое ломает систему управления войск противника. Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт и офицер ВСУ Андрей Ткачук.

По его словам, устранение военного топ-менеджера, полковника Горячкина — это не просто точечный удар, а пример разрушения цепочек управления вражескими войсками на уровне фронтового звена. Поскольку фактически был ликвидирован военачальник, который влиял на оперативную ситуацию и обеспечивал выполнение оперативных задач.

"Это очень влиятельное лицо, существенно решающее вопрос на участке фронта и обеспечивающее его деятельность. А ключевое в этой истории это то, что мы обеспечиваем удары по средней дальности. Это так называемые middle strike. Это о том, что нарушает логистику и систему управления и координации войск", — отметил Ткачук.

Он подчеркнул, что подобная тактика активно применяется в последние недели и на Запорожском направлении. По его словам, подразделения Главного управления разведки наносят удары по командным пунктам, железнодорожным эшелонам и местам сосредоточения личного состава вблизи линии фронта.

Также, по словам Ткачука, удары были нанесены по другим объектам противника в Донецке, Луганске и Ясиноватой. Среди целей — нефтебазы, заводы по производству FPV-дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы видим, наверное, некоторые результаты наших весенних договоренностей с рядом партнеров. Мы можем реализовывать такие middle strike", — подытожил офицер.

Кратко о ракете Storm Shadow

Storm Shadow — это англо-французская крылатая ракета класса "воздух-земля" большой дальности, разработанная компанией MBDA. Во французских ВВС она известна под названием SCALP EG.

Это оружие разработано для нанесения точечных ударов по важнейшим объектам в глубоком тылу противника. Ее главная задача — поражать защищенные и укрепленные цели: подземные бункеры, штабы, склады боеприпасов, ангары и радары.

Ракета запускается с самолета и самостоятельно находит цель, благодаря системе комбинированного наведения. Сначала она использует инерциальную систему и GPS, а на завершающем участке — тепловизионную (ИК) головку, что позволяет точно захватить цель по ее тепловому профилю.

Тип: крылатая ракета воздушного базирования

Дальность действия: от 250 до 560 км (в зависимости от версии)

Боевая часть: 450 кг (бронебойная, проникающая — BROACH)

Наведение: инерциальная система, GPS, ИК-датчик конечной навигации

Носители: Eurofighter Typhoon, Rafale, Tornado, Mirage 2000 и другие

С 2023 года Storm Shadow поставляется Украине для высокоточного удара по тылам противника.

Напомним, украинские войска неоднократно применяли ракеты воздушного базирования Storm Shadow против российских военных объектов. В ноябре прошлого года Силы обороны Украины нанесли удар по подземному командному пункту ВС РФ в Курской области.