Удар ВСУ по центру Донецка: ликвидирован командир 8-й общевойсковой армии РФ Горячкин (фото)

Командующий 8-й общевойсковой армией РФ, полковник Руслан Горячкин, ликвидирован при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по Донецку.

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Точное попадание по штабу российского подразделения произошло вечером 30 июня. О смерти оккупанта сообщил украинский военный и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Крылатые ракеты Storm Shadow летели в направлении Крыма, Донецка и Ростовской области РФ. Под обстрел попал штаб 8-й общевойсковой армии РФ, находившийся в здании Донецкого института цветных металлов, рядом с местным ЦУМом.

Абхазские паблики пишут, что Горячкин погиб 30 июня при "исполнении служебного долга" в зоне боевых действий. Известно, что оккупант родился и вырос в Абхазии в городе Сухуми.

Горячкин связал жизнь с российской армией с юных лет

Горячкин связал жизнь с российской армией с юных лет и прошел путь от курсанта до командира армии.

Напомним, ночью 29 июня российская армия совершила массированный обстрел Украины. В тот день ВС РФ выпустили 537 средств воздушного поражения.

А в ночь на 1 июля оккупационные войска ударили по Запорожью "Шахедами". От взрывов повреждения получили частные дома и предприятие.